SpaceX Sukses Kirim Satelit Pencari Planet NASA

SpaceX berhasil mengirimkan satelit pencari planet baru dari NASA menggunakan roket Falcon 9. TESS atau Transiting Exoplanet Survey Satellite diluncurkan dari Cape Canaveral Air Force Station pada 18 April pukul 18.52 Eastern Time atau pada 19 April pukul 5.52 pagi WIB.CNET melaporkan, setelah satelit itu masuk ke orbit dan selesai melakukan pengujian selama dua bulan, satelit tersebut akan mulai mencari planet-planet serupa Bumi di sekitar bintang-bintang yang dekat dengan galaksi kita."TESS pada dasarnya akan menyediakan katalog -- layaknya buku telepon -- dari planet-planet terbaik untuk diselidiki lebih lanjut, untuk dipelajari atmosfernya dan dipelajari lebih lanjut," kata profesor astrofisika MIT dan TESS Deputy Science Director Sara Seager.Setelah membawa TESS, first stage dari Falcon 9 berhasil mendarat di kapal drone bernama "Of Course I Still Love You" di Samudera Atlantik, delapan menit setelah peluncuran. Pendaratan ini adalah kali ke-24 Falcon 9 berhasil kembali mendarat setelah peluncuran.Sekitar 48 menit setelah peluncuran, TESS -- yang memiliki empat kamera dengan sudut luas untuk mengobservasi planet -- memisahkan diri dari second stage dari Falcon 9.Kemudian, satu jam setelah peluncuran, panel surya dari satelit membuka untuk pertama kalinya. Saat itu, satelit TESS bisa mengaktifkan semua sistemnya dan memulai pengujian yang akan berlangsung selama dua bulan.Eksoplanet yang TESS lihat nantinya akan diobservasi lebih lanjut menggunakan teleskop baru seperti Teleskop James Webb dari NASA yang akan diluncurkan pada 2020 atau Teleskop Giant Magellan (GMT), yang kini masih dibuat Chili.(MMI)