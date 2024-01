Alibaba Cloud Dukung Olimpiade Pemuda Musim Dingin Transformasi Digital

Advertisement

Jakarta: Untuk meningkatkan transformasi digital Komite Olimpiade Internasional (International Olympic Committee / IOC), Alibaba Cloud, tulang punggung teknologi digital dan kecerdasan buatan Alibaba Group, mendukung Olimpiade Pemuda Musim Dingin Gangwon 2024 (Gangwon 2024) dengan teknologi cloud terbaru mereka.Sebagai mitra layanan cloud resmi IOC, Alibaba Cloud terus mendorong Olimpiade Pemuda Musim Dingin yang lebih efisien dan mengoptimalkan partisipasi dan pengalaman para penggemar olahraga.Sebagai Olimpiade Pemuda Musim Dingin pertama di Asia, Komite Penyelenggara Gangwon 2024 meluncurkan beberapa platform digital untuk mendukung kegiatan operasional, termasuk platform manajemen staf dan sistem penjualan tiket, pada infrastruktur cloud dari Alibaba Cloud yang dapat diskalakan dan aman untuk mengoptimalkan efisiensi.Dengan memanfaatkan teknologi inovatif Alibaba Cloud, Gangwon 2024 meningkatkan pengalaman keterlibatan bagi seluruh pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk staf dan relawan, penonton, serta penggemar olahraga dari seluruh dunia.Anne-Sophie Voumard, Managing Director of IOC Television & Marketing Services mengatakan, Gangwon 2024 bermisi menjadikan olahraga sebagai pemersatu para pemuda berbakat dari seluruh dunia."Kemitraan kami yang berkelanjutan dengan Alibaba Cloud membuat kami dapat terus mengeksplorasi cara kreatif untuk meningkatkan interaksi penonton dan penggemar olahraga di seluruh dunia, sambil meningkatkan efisiensi operasional menggunakan teknologi cloud terbaru yang memiliki rekam jejak yang tangguh."Selina Yuan, President of International Business, Alibaba Cloud Intelligence, mengatakan berdasarkan kemitraan TOP (The Olympic Partner) dengan Olympic Games sejak 2017, mereka memperluas solusi untuk lebih mendorong transformasi digital acara olahraga berskala besar."Bekerja dengan Komite Penyelenggara Gangwon 2024 memberikan peluang baru bagi kami untuk berinteraksi dengan generasi muda atlet dan pecinta olahraga dengan teknologi cloud inovatif kami. Di Gangwon 2024, teknologi kami tidak hanya akan membuat pengorganisasian acara lebih efisien, namun juga memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi peserta, termasuk atlet, staf, relawan, dan para penggemar olahraga."Gangwon 2024 akan berlangsung di provinsi paling utara Korea Selatan mulai 19 Januari hingga 1 Februari, mengumpulkan lebih dari 1.900 atlet muda berusia 15 hingga 18 tahun, dari 81 negara, untuk berpartisipasi dalam 15 cabang olahraga, termasuk Ski Alpen dan Curling.Menjawab kebutuhan Komite Penyelenggara Gangwon 2024 akan platform koordinasi yang lebih efisien dan mudah diakses, Alibaba Cloud membuat portal Manajemen Staf dan Relawan (SVM). Portal SVM menyediakan fitur seperti pelatihan staf dan relawan, pemberitahuan pengumuman melalui web-app dan SMS, serta manajemen jadwal dan kehadiran.Portal SVM ini dilengkapi dengan portal khusus untuk perekrutan relawan pada tahap persiapan. Terintegrasi dalam satu platform, perangkat ini dirancang untuk memastikan kolaborasi internal yang lancar menjelang dan selama acara.Portal SVM merupakan komponen penting dari sistem operasional utama Olimpiade. Di-hosting pada Alibaba Cloud, portal SVM telah mendukung kolaborasi efektif lebih dari 5000 staf dan relawan di Gangwon 2024.Komite Penyelenggara Gangwon 2024 juga telah membuat Sistem Penjualan Tiket di Alibaba Cloud, memanfaatkan stabilitas, elastisitas, dan skalabilitas komputasi cloud untuk memastikan layanan tanpa gangguan, bahkan selama situasi trafik tinggi seperti kampanye penjualan tiket, dan pemeriksaan tiket di lokasi acara. Sistem penjualan tiket Gangwon 2024 mampu mendukung lebih dari 460.000 penonton selama 14 hari.Untuk mengobarkan semangat Olimpiade di kalangan generasi muda, Komite Penyelenggara Gangwon 2024 mengadaptasi teknologi cloud untuk memberikan pengalaman digital yang menarik.Di Gangwon 2024, para penonton dapat menyaksikan api digital berbasis cloud pertama yang 'dinyalakan' bersama api Olimpiade pada Upacara Pembukaan. Api digital, yang ditampilkan di "cauldron" fisik berukuran 8,6mx2,5mx2,7m yang ditempatkan di Olympic Park di Gangwon, akan menyala sepanjang Olimpiade Pemuda Musim Dingin.Dengan mengintegrasikan data cuaca real-time, latar belakang api digital berubah sesuai dengan salah satu dari 32 kondisi cuaca yang telah ditentukan di Gangwon. Hal ini dicapai melalui sistem manajemen konten yang dikembangkan oleh Alibaba Cloud, yang mampu menangani rendering, penyimpanan, manajemen, dan presentasi konten langsung.Untuk berbagi semangat Olimpiade dengan basis penonton yang lebih luas, OBS Cloud, solusi penyiaran inovatif yang dihadirkan oleh Olympic Broadcasting Services (OBS) dan Alibaba Cloud, terus mentransmisikan sinyal siaran langsung definisi tinggi dari kompetisi ke Pemegang Hak Media (MRH) melalui Live Cloud.Sebelum diperkenalkannya Live Cloud di Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022, diperlukan sirkuit optik telekomunikasi internasional yang mahal dan pengaturan di lokasi yang memakan waktu untuk transmisi gambar langsung secara global. Sekarang, infrastruktur yang dapat diskalakan dan aman dari Alibaba Cloud memungkinkan pengiriman konten langsung berkualitas tinggi yang hemat biaya dan cepat diatur.Demi menginspirasi generasi muda di Korea dalam mengeluarkan kreativitas mereka, Komite Penyelenggara Gangwon 2024 bermitra dengan Alibaba Cloud untuk menyelenggarakan "Gangwon 2024 Winter Youth Olympic Games Alibaba Cloud Hackathon".Para penggemar teknologi generasi muda ditugaskan untuk membuat aplikasi metaverse berbasis web yang menangani tantangan dunia nyata sambil menggabungkan elemen merek Gangwon 2024 dan Alibaba Cloud. Pemenang akan diumumkan selama Gangwon 2024 dan dipilih dari sekelompok finalis yang telah memamerkan proyek-proyek inovatif.