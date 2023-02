Tecno Spark Go 2023 Bawa Spesifikasi di Harga Terjangkau

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Tecno meluncurkan smartphone terbarunya Spark Go. Dibawah payung Transsion Holdings, mereka mengincar pasar dengan harga yang cukup terjangkau dan dilengkapi spesifikasi yang mampu membantu para pengguna dalam keseharian.Didesain dengan balutan terraced square cloud mirror geometry, Spark Go 2023 memberikan layar sebesar 6,56 inci yang dinilai mampu memberikan kenyamanan para pengguna saat melihat layar. Selain itu, pada layar juga diberi dot notch, diklaim memberikan kesan yang elegan pada layar smartphone tersebut.Layaknya smartphone sekarang, Spark Go 2023 mempunyai dua kamera yakni, kamera belakang dan kamera depan yang difokuskan untuk melakukan selfie. Kamera depan 5MP dan kamera belakang dengan 13MP dengan fitur AI Lens.Fitur tersebut membantu para pengguna untuk dengan mudah mendeteksi objek dalam frame foto secara otomatis, sehingga menghasilkan hasil jepretan yang maksimal.Public Relation Manager Tecno Indonesia, Anthoni Roderick menyatakan kinerja multitasking yang kerap dilakukan oleh para generasi muda akan sangat terbantu oleh hadirnya Spark Go 2023. Roderick sendiri melihat bahwa sekarang para anak-anak muda sangat membutuhkan HP dengan kamera yang bagus sehingga bisa membuat konten atau foto sebagai memori yang diabadikan.“Smartphone ini menawarkan kinerja multitasking yang baik sepanjang hari bagi konsumen maupun para kaum Gen Z, mulai dari tetap terhubung dengan orang lain melalui berbagai saluran komunikasi dan membuat konten dari foto atau video untuk diupload ke sosial media, hingga menikmati sarana hiburan mendengar musik atau menonton film,” ujar Roderick.Soal spesifikasi, Tecno Spark Go 2023 memberikan kapasitas RAM dan ROM yang terbilang cukup besar. RAM itu sendiri mencapai 4GB yang dilengkapi dengan fitur memori fusion mencapai 3GB, untuk media penyimpanan sebesar 64GB, pengguna juga bisa untuk menambahkan MicroSD karena terdapat slot untuk memori eksternal.HP ini memiliki kapasitas baterai 5.000mAh dengan pengisian daya hingga 10W melalui charger port USB-C. Spark Go menggunakan OS Android 12 dengan UI HiOS 12.0. Fitur tambahan lainnya adalah terdapat fingerprint pada bagian belakang dekat kamera, sehingga memudahkan pengguna untuk membuka HP. Untuk pilihan warna, Spark go tersedia dengan dua varian warna yakni, endless black dan uyuni blue.Spark Go 2023 tersedia mulai 22 Februari 2023. Konsumen bisa menemukan smartphone tersebut di seluruh offline store yang sudah menjalin kerjasama dengan Tecno dan konsumen juga bisa menemukan melalui e-commerce yang ada. Tecno Spark Go 2023 dibanderol dengan harga Rp1.299.000.