Riset Klaim Biznet dan First Media Jadi Penyedia WiFi Terbaik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Perusahaan analitik seluler global, Biznet kembali merilis hasil riset terbarunya yang berjudul “Indonesia, Pengalaman Fixed Broadband, Juni 2023” . Laporan ini mengukap fakta mengenai fixed broadband alias internet fiber optic atau WiFi yang menawarkan pengalaman terbaik.Opensignal menyebutkan bahwa analisis mereka berdasarkan empat indikator yaitu kecepatan unduhan (download) broadband, kecepatan unduhan puncak (max download speed), kecepatan unggahan (upload), dan pengalaman video (streaming).“Kami hanya menyertakan penyedia-penyedia layanan fixed broadband terbesar berdasarkan pangsa pasar di setiap kota yang melayani setidaknya lima persen dari basis pengguna kami,” tulis Hardik Khatri, analis Opensignal.Dia menyebutkan bahwa analisisnya fokus di Jawa karena populasi perkotaannya yang lebih besar, penetrasi fixed broadband yang lebih besar, dan jangkauan penyedia-penyedia yang lebih luas dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.Karakteristik paket berlangganan broadband, misalnya, tingkat kecepatan atau batas data, sangat bervariasi menurut penyedia dan penyebaran campuran paket akan mempengaruhi hasil pengalaman rata-rata.Pengukuran Opensignal menangkap pengalaman pengguna, terlepas dari paket yang mereka beli dari penyedia mereka. Biznet dan First Media menempati posisi teratas dalam hal Kecepatan Unduhan (Download) Broadband di Jawa.Selain itu, Biznet mengungguli persaingan di berbagai kota, termasuk Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bekasi, dengan margin yang besar, yakni kecepatan unduh (download) rata-rata berkisar antara 28,1Mbps hingga 37Mbps.Pengguna Biznet mendapat kecepatan puncak unduhan (max download speed) broadband tercepat di Surabaya, Bandung, dan Bekasi. Mereka dapat mencapai kecepatan puncak di atas 100Mbps di Surabaya, Bekasi, dan Jakarta.Secara statistik Biznet dan First Media berada di posisi seimbang untuk posisi tempat teratas dalam Kecepatan Unduhan Puncak Broadband.Biznet juga menonjol dalam hal Kecepatan Unggahan (Upload) Broadband. Pengguna mendapat kecepatan unggahan rata-rata tercepat di pulau Jawa, serta di kota Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bekasi.First Media mengimbangi Biznet, berbagi posisi teratas dalam kecepatan Unduhan Broadband di Pulau Jawa. First Media menempati posisi kedua untuk metrik ini jika dilihat dari hasil khusus kota di Jakarta, Surabaya, dan Bekasi bersama Oxygen.id.Pengguna First Media juga mendapat Kecepatan Unduhan Puncak (max download speed) Broadband terbaik kedua di pulau Jawa, sedangkan di Jakarta seimbang dengan Biznet di posisi teratas.First Media jadi Jawara Penyedia Pengalaman Video Broadband di Pulau Jawa. First Media, My Republic, dan Biznet berbagi posisi teratas untuk Pengalaman Video Broadband di Surabaya.Pengguna XL menikmati Pengalaman Video Broadband terbaik di Bekasi, sementara pengguna IndiHome, MyRepublic, dan MNC Play mendapat pengalaman terbaik di Medan.