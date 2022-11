Line Next Buka C2C Marketplace di Platform NFT Global Dosi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Line Next, usaha milik Line yang didedikasikan untuk mengembangkan dan memperluas ekosistem global NFT, mengumumkan telah membuka marketplace konsumen-ke-konsumen (C2C) di platform NFT global Dosi.Dengan dibukanya layanan perdagangan C2C, pengguna di seluruh dunia dapat membeli atau menjual NFT yang dibeli dari brand stores kepada pengguna lain. Pada C2C marketplace Dosi, Hellbound store menjadi toko pertama yang dibuka untuk pengguna, sementara Dosi stores lainnya dijadwalkan akan ditambahkan kedepannya.Dosi marketplace diklaim menawarkan proses transaksi yang sederhana sehingga siapa pun dapat dengan cepat mempelajari cara menggunakannya. Setelah pengguna menghubungkan Dosi Wallet ke MetaMask Wallet, mereka dapat menggunakan Ethereum untuk membeli atau menjual NFT hanya dengan beberapa klik.Ethereum juga dapat digunakan sebagai metode pembayaran di berbagai Dosi stores bersama dengan kartu kredit, Naver Pay, dan layanan pembayaran lainnya.Line Next berencana untuk menambahkan lebih banyak lagi aset kripto dan layanan pembayaran seluler di setiap wilayah, untuk menunjukkan kepemimpinan globalnya dalam mengembangkan pasar NFT yang ramah pengguna.Bersama dengan Dosi Wallet, Dosi Adventure, Citizenship, dan fitur lainnya, Dosi menawarkan ekosistem NFT yang lengkap sehingga pengguna dapat menikmati pengalaman NFT sepenuhnya.Dengan program keanggotaan Dosi Citizen, pengguna dapat memperoleh poin keanggotaan yang disebut DON dengan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas atau sesuai dengan jumlah pembelian NFT mereka. Dengan menggunakan poin yang diperoleh, pengguna dapat meningkatkan level Dosi Citizen mereka hingga Level 4 atau berpartisipasi dalam Dosi Adventure untuk memenangkan berbagai hadiah NFT.“Di Line Next, kami bertekad untuk menciptakan pengalaman baru NFT bagi para pengguna,” kata Youngsu Ko, CEO Line Next. “Ini bukan hanya investasi atau jenis teknologi baru. Bagi kami, Dosi adalah bagaimana membuat NFT menyenangkan dan mudah digunakan, serta menciptakan manfaat bagi pengguna kami dan membangun komunitas.”Sejak peluncuran Dosi versi beta pada bulan September, Dosi telah memikat pengguna dari 149 negara dan menerbitkan lebih dari 100.000 Dosi Wallet dengan 170.000 keanggotaan NFT. Dosi telah menjual lima koleksi NFT secara total dari NFT stores awal, termasuk Hellbound yang berbasis dari serial Webtoon No. 1; NFT NOW.Drops yang menampilkan girl group NMIXX dari JYP Entertainment; “DIA NFT” oleh DIA TV CJ ENM; dan, NFT LG Twins dari Naver Sports. Selain itu, Dosi mendiversifikasi pengalaman NFT dengan memberikan sponsor artis melalui pemungutan suara yang diadakan oleh pemilik NFT, dan terlibat dalam sesi Ask-Me-Anything dengan kreator asli.Untuk membantu membuat NFT lebih familiar bagi pengguna di masa depan, Line Next berencana untuk meluncurkan beragam proyek NFT tambahan.