Razer Rilis Produk Baru Buat Gamer Hello Kitty

Jakarta: Merek aksesori gaming Razer telah meluncurkan produk yang tidak biasa. Logo tiga kepala ular yang menampilkan kesan “galak” justru kini tampil dalam balutan warna merah jambu berhias wajah karakter animasi Hello Kitty and Friends.Razer telah merilis rangkaian produk gaming bertemakan Hello Kitty and Friends hasil kolaborasi dengan Sanrio. Di sini ada Hello Kitty, Kuromi, Keroppi, My Melody dan banyak lagi. Semuanya hadir di aksesori gaming terbaru Razer.Pertama adalah headset gaming Razer kraken BT Kitty yang tampil lewat balutan warna pink dan sebuah pita serta tetap menyajikan fitur premium dan efek Razer Chroma RGB. Hal ini memberikan kesan lucu dan tampilan menarik perhatian.Kedua yaitu kursi gaming Razer Iskur X Hello Kitty and Friends Edition. Kursi gaming high-end dari Razer tersebut tampil dengan balutan warna pink dan wajah Hello Kitty yang sangat estetik. Produk ini cocok untuk melengkapi setup streamer gamer sehingga terlihat menarik di depan penggemarnya.Tidak ketinggalan, Razer juga menyediakan aksesori pelengkap kursi gaming ini dengan Razer Lumbar Cushion Hello Kitty and Friends Edition sebagai produk ketiganya.Razer Lumbar Cushion punya tampilan serupa dengan kursi gaming tadi. Di sini digunakan memory foam serta kain beludru warna pink yang mewah dan nyaman. Razer juga membawa edisi Hello Kitty and Friends ke mouse gaming dan gaming mousepad terbaiknya.Tersedia bundling Razer DeathAdder Essential dan Razer Goliathus tema Hello Kitty and Friends dengan tampilan menggemaskan penggunanya tetap mampu menunjukan kehebatannya dalam bermain lewat fitur dan performa gaming racikan Razer.Razer membanderol semua produk ini mulai dari harga Rp999.000 untuk Razer Lumbar Cushion dan DeatAdder Essential sementara Razer Iskur X dipasang harga Rp8.499.000 dan Razer Kraken BT di Rp2.049.000.