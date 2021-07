Bikin Melongo! Streaming Game Reza 'Arap' Oktovian Disawer Rp1 Miliar dalam 2 Jam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

I got donated by a guy named Doni Salmanan 400 fucking million rupiah in just 15 minutes stream — ????YB (@yourbae) July 3, 2021

Jakarta: Streamer Reza Oktovian mendapat rezeki nomplok saat sedang live streaming bermain game Ragnarok X di Twitch dan YouTube. Bagaimana tidak, hanya bermain dua jam ia disawer hingga Rp1 Miliar.Melalui akun Twitternya @yourbae, Reza Oktavia atau karib disapa Reza Arap, ini membagikan awal mula ia mendapat donasi dari Doni Salmanan saat streaming game pada Sabtu, 3 Juli 2021. Ia menjelaskan saat baru streaming 15 menit ia sudah disawer Rp400 juta."I got donated by a guy named Doni Salmanan 400 fu*king million rupiah in just 15 minutes stream (Gue mendapat donasi dari Doni Salamanan sebesar 400 juta dalam 15 menit)," cuit Reza seperti dikutip Medcom.id, Minggu, 4 Juli 2021.Reza pun terus disawer Doni sampai sepuluh kali dengan nominal yang berbeda. Mulai dari Rp22 juta, Rp55 juta hingga Rp100 juta.Pria 33 tahun itu pun sempat mengunggah postingan yang dialamatkan ke Doni Salmanan. Ia meminta agar Doni menghentikan donasinya."Doni Salmanan, stop..1B is not funny at all. for you not for me (Doni Salaman, hentikan.. 1 Miliar itu tidak lucu sama sekali. Bagimu tapi tidak bagiku)," tulisnya.Bukannya berhenti, Doni terus nyawer Reza. Hingga genap dua jam streaming total saweran Doni ke Reza tembus Rp1 Miliar.Reza pun sempat melakukan melakukan panggilan video ke Doni. Ia ingin memastikan donasi tersebut apa perlu dikembalikan."Gue nanya ini mau gue balikin apa kagak," tanya Reza.Doni pun menjawab bahwa donasi itu ikhlas ia berikan untuk pria kelahiran Jakarta itu. Menurutnya saat streaming Reza menghibur dan dirinya suka."Dari dulu suka konten Reza Arap dari dulu gift bener-bener ikhlas, tidak ada niat apa-apa. Saya suka ekspresi kamu sangat menghibur," ucap Doni.(SUR)