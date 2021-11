Pokemon Battle Festival Asia Digelar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: The Pokemon Company mengumumkan gelaran perdana Pokemon Battle Festival Asia 2021, yang dimulai pada bulan November hingga akhir bulan Februari 2022. Festival ini menghadirkan turnamen regional Pokemon Go, Pokemon UNITE, dan Pokemon Trading Card Game.Turnamen ini akan diikuti pemain dari sejumlah negara di Asia, termasuk Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan dan Jepang. Sebagai informasi, turnamen Pokemon Go dan Pokemon Trading Card Game akan dimainkan secara online.Apabila berhasil melewati tingkat nasional berkesempatan melanjutkan perjalanan ke babak regional dan berkompetisi melawan pemain dari wilayah Asia. Tidak hanya pemain, pengunjung umum juga dapat menikmati sejumlah program, seperti acara pertandingan antar influencer.Acara lainnya segmen hiburan dan penampilan khusus dari sejumlah influencer memamerkan kemampuan dalam memainkan game Pokemon tersebut. The Pokemon Company juga mengumumkan bahwa semua acara akan disiarkan secara langsung untuk mengadakan interaksi dengan pemirsa.Pada Pokémon Battle Festival Asia 2021 ini Pokemon GO dan Pokemon Trading Card Game diperuntukan bagi turnamen regional Asia untuk pemain, sedangkan turnamen pertunjukan undangan dengan tamu memainkan game Pokemon GO, Pokemon UNITE, atau Pokemon Trading Card Game.Untuk program siaran spesial, Pokémon Battle Festival Asia 2021 akan menyuguhkan program bertajuk Show Highlight. Sebelumnya, Game terbaru karya Niantic, Pikmin Bloom, telah mulai digulirkan secara global.Pengembang game popular Pokemon Go ini menyebut bahwa aplikasi ini akan tersedia di App Store dan Google Play dalam beberapa hari mendatang. Pengguliran ini akan dimulai dari wilayah Australia dan Singapura, sebelum mencapai pengguna lain di seluruh dunia.Game Pikmin ini pertama kali diumumkan pada bulan Maret lalu, sebagai bagian dari kolaborasi antara Niantic dan Nintendo.Sementara itu, Niantic, studio pengembang Pokemon Go, baru saja mengumumkan bahwa pihaknya telah memblokir lebih dari lima juta pemain yang terbukti melakukan kecurangan pada tiga game karyanya, yaitu Pokemon Go, Ingress, dan Harry Potter - Wizard Unite.