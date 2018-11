Spectacles Baru Snap Punya Dua Kamera dan AR?

: Snap Inc dikabarkan segera merilis generasi ketiga dari kacamata karyanya bertajuk Spectacles. Kacamata ini akan diluncurkan sebelum tahun 2018 ini berakhir, dan hadir sedikit berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya.Menurut situs Cheddar, Spectacles generasai ketiga akan berbekal dua kamera berkemampuan merekam video. Hal ini berbeda dengan dua generasi pertama Spectacles yang hanya berbekal satu kamera.Kamera ini memungkinkan pengguna mengetuk tombol untuk merekam video berdurasi 10 detik. Secara keseluruhan, kamera perangkat dapat merekam video berdurasi 30 detik secara bersamaan dan diunggah ke media sosial tersebut.Model generasi kedua Spectacles, yang diperkenalkan pada awal tahun ini, berbekal upgrade resolusi video ke HD dan dibekali dengan kemampuan bagi pengguna untuk melakukan siaran video secara langsung.Versi ketiga yang akan diluncurkan Snap Inc. dirumorkan mengusung kodenama Newport, akan hadir dengan bodi berbahan alumunium, bukan plastik. Snap diprediksi akan menawarkan perangkat ini dengan harga USD350 (Rp5,1 juta).Harga tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan generasi kedua Spectacles, seharga USD129,99 (Rp1,9 juta). Dengan bekal dua kamera pada Spectacles baru, pengguna akan dapat menikmati fitur Augmented Reality (AR).Fitur tersebut termasuk kemampuan untuk menempatkan lensa AR secara langsung pada klip video yang direkam di dunia nyata. Kacamata unik yang diperuntukan bagi jejaring sosial Snapchat ini juga diperkirakan akan didukung oleh efek foto 3D.Sementara itu, sejumlah pihak meragukan kemampuan Snap Inc. dalam memasarkan Spectacles ketiga ini lebih baik dari dua generasi lainnya, mengingat penawaran harga yang tergolong jauh lebih tinggi.Sebab, Snap Inc. dilaporkan masih memiliki stok Spectacles generasi pertama yang belum terjual, bernilai USD40 juta (Rp586,7 miliar).Snapchat juga dilaporkan mulai kehilangan penggunanya, menyebabkan saham perusahaan menurun dari USD14,47 (Rp212.264) menjadi USD6,12 (Rp89.775) dalam kurun waktu enam bulan terakhir.(MMI)