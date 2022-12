One UI 5.0: Fitur Baru Terunggul di Android 13 untuk Smartphone Samsung

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Samsung Electronics Co. Ltd telah meluncurkan Android 13 dan One UI 5 terbaru ke 45 perangkat unggulan Samsung Galaxy di seluruh dunia dalam waktu kurang dari dua bulan. Selain smartphone unggulan, Samsung juga menghadirkan pembaruan ini pada Galaxy A22 5G dan M33 5G.Samsung menegaskan akan mempercepat pemberlakuan pembaruan One UI 5 ke berbagai perangkat, termasuk smartphone dan tablet unggulan model lama. Peluncuran pembaruan untuk perangkat yang memenuhi syarat ini ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2022 ini.Sistem operasi Android 13 versi Samsung ini mengusung sejumlah fitur unggulan, digadang cukup berbeda jika dibandingkan dengan visi usungan Google. Android 13 versi Samsung mengandung berbagai perubahan yang menjadi sinonim dengan visi Samsung untuk sistem operasi mobile karya Google.Dari sejumlah fitur unggulan Android 13 versi Samsung, salah satunya adalah perubahan pada Home screen. One UI 5.0 mengusung berbagai perubahan untuk tampilan depan perangkat, dan ditujukan untuk meningkatkan pengalaman saat menggunakan launcher sistem default.Perubahan pada Home screen tersebut di antaranya adalah penyesuaian pada widget, hingga perombakan lengkap.Fitur unggulan Android 13 versi Samsung juga dapat ditemukan pada tema dan warna, dengan fitur Color palette kini berbekal lebih banyak contoh perubahan warna yang dapat dipilih. Sistem operasi versi Samsung ini mengusung wallpaper berdasarkan 12 contoh warna yang tersedia bersamaan dengan 12 pilihan warna standar, termasuk opsi dual-tone dan dapat diaplikasikan ke perangkat.Selain itu, di One UI 5.0, pengguna juga dimungkinkan untuk memasuki fitur multitasking split screen atau menampilkan aplikasi sebagai jendela melayang dengan menekan aplikasi selama beberapa saat sembari menarik ikon aplikasi dari menu Recent.Menarik aplikasi ke atas dan bawah akan memungkinkan pengguna membuka aplikasi yang disematkan di bawah atau atas layar dengan cara cepat.Widget kerap tidak menjadi fokus saat produsen menggulirkan update sistem operasi. One UI 5.0 mengusung sejumlah pembaruan, termasuk widget Smart Suggestion yang dapat ditempatkan di home screen, menawarkan berbagai aplikasi dan fungsi yang akan berubah bergantung pada konteks atau penggunaan perangkat.Pengguna juga dapat membuat tumpukan cerdas dengan lebih banyak aplikasi di perangkat yang mendukung widget homescreen. Proses ini juga berubah, alih-alih membuat Smart Widget, pengguna hanya perlu menekan selama beberapa saat widget apapun dan menambahkannya ke tumpukan dengan fungsi Edit Stack.Bagian Settings hadir dengan sejumlah penyesuaian untuk membantu meningkatkan aksesibilitas dan kegunaan dari perangkat utama serta pusat kendali akun. Sejumlah perubahan tersebut bukanlah perubahan signifikan, atau sekadar sebagai opsi lebih menonjol dan lebih mudah ditemukan.Samsung menghadirkan sejumlah perubahan pada halaman Settings dengan bagian baru termasuk bagian Connected Devices Google. Bagian ini menjadi rumah untuk opsi seperti S Pen, DeX, Link to Windows, Android Audio, wearable dan lainnya. Beberapa opsi telah dihapus dari bagian Advanced features dan dapat ditemukan di bagian ini.Fungsi RAM Plus memungkinkan pengguna untuk menyisihkan ruang penyimpanan di perangkat hingga 8GB, untuk dimanfaatkan sebagai memori virtual, dan diharapkan dapat meningkatkan performa dengan memungkinkan lebih banyak perangkat tetap aktif di latar.Fungsi ini sebelumnya aktif secara default pada One UI 4.0 dan 4.1, sedangkan pada One UI 5.0, pengguna dapat menonaktifkan fungsi ini jika memilih untuk tidak kehilangan ruang penyimpanan internal sebanyak 8GB.Sebagai informasi, mulai tanggal 9 Desember 2022, update One UI 5.0 dan Android 13 ini telah didistribusikan ke sejumlah perangkat Galaxy, termasuk Galaxy S22 series, Galaxy S21 series, Galaxy S20 series, Galaxy Note 20/Note 20 Ultra, Galaxy A53 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, dan Galaxy A73 5G.Update One UI 5.0 dan Android 13 ini juga telah diterima oleh Galaxy Tab S8 series, Galaxy Xcover 6 Pro, Galaxy M52 5G, Galaxy M32 5G, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy A52, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Tab S7, Galaxy F62, Galaxy A71, Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip, dan Galaxy Z Flip 5G.Perangkat lain penerima update One UI 5.0 dan Android 13 ini yaitu Galaxy S10 Lite, Galaxy M53 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy M33 5G, Galaxy A52 5G, Galaxy M62, Galaxy A22 5G, Galaxy Quantum 2, Galaxy F42 5G, Galaxy M42 5G, Galaxy A51 5G, Galaxy Xcover 5.Serta Galaxy A51, Galaxy A13 5G, Galaxy A42 5G, Galaxy M22, Galaxy A23 LTE/5G, Galaxy A22, Galaxy A32 LTE/5G, Galaxy A72 dan Galaxy M32.