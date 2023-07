Zettagrid Indonesia Raih Best Competency Partner of the Year FY2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Penyedia layanan cloud Zettagrid Indonesia mengumumkan pencapaian terbarunya sebagai penerima penghargaan "Best Competency Partner of the Year FY2022" pada acara Veeam ProPartner Summit di Grand Ballroom Kempinski Hotel.Andreas Kagawa, Country Manager Veeam Indonesia, memberikan penghargaan ini kepada Reza Kertadjaja, Country Manager Zettagrid Indonesia. Penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas dedikasi dari tim Zettagrid Indonesia dalam memiliki uji sertifikasi dan kompetensi yang lebih unggul dibandingkan partner Veeam lainnya.Selain prestasi ini, Zettagrid Indonesia juga telah terdaftar sebagai Platinum Partner Veeam Cloud & Service Provider (VCSP) dan meraih berbagai penghargaan lainnya, termasuk penghargaan Veeam Innovation, Veeam Launch Partner, dan Veeam Cloud Provider Partner of the Year.Zettagrid diklaim memperlihatkan kompetensinya yang unggul dalam beragam solusi Veeam, termasuk Offsite Backup, Disaster Recovery as a Service, Managed Service Provider Backup, dan Backup as a Service for Office365.Solusi-solusi Veeam yang disajikan ini telah dirancang sebagai layanan cloud yang memberikan keleluasaan kepada para pelanggan untuk menikmati layanan tersebut sesuai kebutuhan, dan juga menyediakan konsultasi tanpa persyaratan investasi dalam perangkat hardware, software hingga maintenance.Reza Kertadjaja, Country Manager Zettagrid Indonesia, menyatakan senang dan antusias menerima penghargaan “Best Competency Partner of the Year FY2022” dari Veeam."Penghargaan ini memperkuat komitmen kami dalam menyediakan solusi cloud terbaik dan menjamin keamanan data yang optimal bagi para pelanggan kami, dan kami akan terus berupaya untuk memberikan layanan yang unggul dan inovatif."Melalui pemanfaatan teknologi Veeam yang terdepan, Zettagrid mengukuhkan posisinya sebagai mitra terpercaya di industri ini dengan memberikan fleksibilitas serta kehandalan tingkat tinggi, memberikan keyakinan kepada para pelanggan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam teknologi informasi.Zettagrid Indonesia akan terus memperkuat kemitraannya dengan Veeam guna memberikan solusi terbaik di industri cloud dan mendukung pertumbuhan bisnis dalam era digital yang terus berkembang.