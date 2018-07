Square Enix Bawa Paket Ekslusif Dragon Quest XI Khusus PS4

Bersama dengan Sony, Square enix menyiapkan paket collector edition game Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age khusus PS4. Tidak hanya hadir dengan disk, tapi juga tersedia konten digital maupun benda yang bisa dikoleksi dari game ini.Sony dan Square Enix menghadirkan dua jenis paket ekslusif Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age yang berbeda, yaitu paket Editon of Light dan Edition of Lost Time dengan isi konten yang juga berbeda.Di dalam paket Edition of Light pemain hanya mendapatkan konten tambahan berupa paket DLC dan item in-game berupa aksesori Supplicant dan Healer yang berguna meningkatkan HP dan MP karakter pemain.Sementara dalam paket Edition Lost of Time, pemain akan mendapatkan konten yang serupa sepert paket sebelumnya tapi dengan tambahan benda fisik yang menjadi koleksi dari game tersebut.Di antaranya ada soundtrack disk yang dibawakan dalam orkestra, steelbook case, artbook setebal 128 halaman serta kain yang berisi peta dari benua Edrea yang menjadi lokasi petualangan di dalam game. Pemain juga akan mendapatkan beberapa item in-game dari DLC game Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age.Pihak Square Enix sendiri menyebutkan bahwa Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age akan dirilis pada tanggal 4 September 2018. Sony mengumumkan game ini akan dibanderol Rp729 ribu untuk bentuk fisik dan Rp664 ribu dalam bentuk digital.Kemudian untuk paket collector edition Edition Lost of Time dari Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age akan dibanderol Rp2,7 juta. Franchise Dragon Quest sendiri bukan game baru, melainkan game populer yang sudah diluncurkan sejak tahun 2005 dan sempat dirilis di Nintendo 3DS.(MMI)