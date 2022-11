Jelang Peluncuran God of War Ragnarok, Sony Indonesia Rilis Merchandise Eksklusif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Beberapa hari lagi Sony Interactive Entertainment (SIE) akan merilis game eksklusif mereka yaitu God of War Ragnarok yang kehadirannya sudah dinantikan oleh para penggemar setia franchise ini.God of War Ragnarok akan dirilis pada tanggal 9 November 2022, studio di balik franchise ini yaitu Santa Monica Studio sudah menyiapkan sebuah cerita epik. Tidak heran game ini mendapatkan nominasi sebagai Most Anticipated Game di ajang The Game Award.Melihat momentum yang akan sangat meriah di peluncurannya, Marketing & Public Relations SIE Asia Ian Purnomo mengumumkan kolaborasi Sony dan Santa Monica Studio dengan merek fashion streetwear bernama #FR2 dan New Era.Kedua brand tersebut akan menyediakan merchandise eksklusif dalam jumlah terbatas berupa kaos dengan desain yang terinspirasi dari Kratos dan Atreus serta petualangan menuju The Nine Realms.“Kami berkolaborasi dengan merek streetwear terkenal asal Tokyo #FR2 dan Popcord Supply untuk menciptakan t-shirt limited edition yang menampilkan logo God of War Ragnarok dan adegan pertarungan Kratos bersama Atreus melawan Freya,” kata Ian.Desain lain yang disiapkan adalah Kratos Leviathan Axe dan logo ikonik #FR2 serta quote populer dari game tersebut “Fate only binds you if you let it”. Semuanya t-shirt limited edition akan tersedia mulai 9 November 2022.Kolaborasi brand New Era dengan game God of War Ragnarok menyajikan topi caps dengan desain trendi lewat seri New Era 9FORTY Caps. Di sini ditampilkan desain dominan warna hitam dengan logo Beruang dan Serigala yang jadi simbol Kratos dan Atreus.Di desain kedua ditawarkan karikatur Kratos dan Atreus karya Lead Character Concept Artist Santa Monica Studio yaitu Dela Longfish. Kedua topi limited edition ini juga akan mulai dipasarkan tanggal 9 November 2022.