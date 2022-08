Rilis Besok, Ini Spesifikasi PC Game Marvel’s Spider-Man Remastered

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sesuai rencana, Insomniac Games akan merilis game populer mereka yaitu Marvel’s Spider-Man Remastered untuk PC besok, 12 Agustus 2022. Jadi gamer di PC bisa ikut merasakan keseruan berayun di langit kota New York seperti yang dirasakan gamer PS4 di tahun 2018.Ya, Marvel’s Spider-Man Remastered merupakan versi porting atau PC dari game yang sama dan sudah dirilis pada tahun 2018 eksklusif untuk PS4. Game ini diterima dengan peniaian positif oleh gamer apalagi di dalamnya ada sedikit konten The Avengers.Di versi ini akan tersedia langsung di dalamnya sejumlah DLC seperti The City That Never Sleep yang di dalamnya muncul sosok Miles Morales. Sony sebagai pemilik franchise game ini mengklaim bahwa di dalamnya akan disajikan kualitas grafis yang meningkat sesuai standar game PC saat ini.Sony menyebutkan sejumlah fitur grafis seperti ray tracing, DLSS, DLAA, dan banyak lagi untuk menjamin kualitas grafisnya meningkat dibandingkan versi konsol. Hal ini tidak terlepas dari dukungan Nvidia.Tentu saja saat game ini dirilis di PC maka Sony atau Insomniac Games harus merilis informasi spesifikasi untuk memainkan game Marvel’s Spider-Man. Mereka telah merilis tabel spesifikasi yang disesuaikan dengan tingkat kualitas grafis.Menurut tabel informasi yang dirilis, di sini ada empat tingkat pengaturan grafis yang disediakan yaitu: Minimum, Recommended, Very High, Amazing Ray Tracing, dan Ultimate Ray Tracing.Di spesifikasi Minimum alias terendah dibutuhkan prosesor minimal Intel Core i3 Generasi ke-4 atau AMD yang sekelas serta RAM 8GB. Kartu grafisnya menggunakan paling rendah yaitu Nvidia GeForce GTX 950 maupun AMD yang sekelas.Pada spesifikasi Ultimate ray Tracing, perangkat harus menggunakan prosesor Intel Core i7 Generasi ke-12 atau AMD Ryzen 9 5900X didukung RAM 32GB. Kartu grafisnya mengandalkan Nvidia GeForce RTX 3080 atau AMD Radeon RX 6950 XT.Game Marvel’s Spider-Man Remastered disebut memiliki ukuran data sebesar 75GB, di spesifikasi rendah perangkat bisa menggunakan jenis storage berbasis HDD namun lebih tinggi lagi wajib memakai SSD untuk performa lebih lancar.