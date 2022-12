Far Cry 6 Terima DLC Terbaru, Bawa Petualangan ke Dimensi Alien

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ubisoft hari ini resmi merilis konten DLC terbaru untuk game Far Cry 6 yang bertajuk Lost Between Worlds. Kabar mengenai kehadiran ini sudah disampaikan seminggu sebelumnya lewat sebuah teaser yang menampilkan petualangan baru protagonis utama, Dani.Pada DLC ini, Dani digambarkan terjebak di sebuah dimensi asing yang dihuni oleh makhluk alien dan elemen kristal di manapun. Di sini dia didampingi oleh sosok noncorporeal lifeform yang dipanggil sebagai Fai.Keduanya terjebak di dimensi tersebut dan baru akan bisa selamat kembali ke alam masing-masing apabila berhasil mengumpulkan lima bongkah kristal yang diklaim bisa memperbaiki pesawat luar angkasa milik Fai.Tugas Dani tidak mudah karena dia harus berhadapan dengan musuh berupa alien dengan bentuk seperti manusia namun terdiri dari sebuah kristal. Alien ini juga dilengkapi dengan senjata yang membuatnya memiliki kemampuan berbeda.Dani berbekal kemampuan gerilya yang dia andalkan saat berjuang di Yara juga akan digunakan untuk mengalahkan musuh di dimensi alien tersebut. Ubisoft menyebutkan bahwa pada DLC ini akan ditawarkan 15 tantangan atau yang disebut sebagai Rifts dengan berbagai tantangan.Pemain Far Cry 6: Lost Between Worlds akan diberikan kesempatan untuk membuat Dani hidup kembali dan menuntaskan tantangan di setiap Rift. Di masing-masing Rift akan terdapat benteng yang merupakan Yara dalam bentuk dimensi yang kacau.Setiap kemenangan akan berbuah bongkahan kristal yang bisa digunakan memperbaiki pesawat Fai serta senjata powerful miliknya yang akan digunakan Dani untuk memperjuangkan Yara dari tiran Anton Castillo.DLC Far Cry 6: Lost Between Worlds dirilis untuk semua platform yang mendukung game ini. Di internet banyak pihak yang menilai DLC kali ini cukup aneh karena jauh dari cerita utama game tersebut.