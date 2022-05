Game Sky: Children of the Light Gelar Event, Hadiah Rp120 Juta

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sebuah video pencarian Nur ramai diperbincangkan di media sosial dan menyampaikan kepada masyarakat bahwa ada cahaya di dalam diri setiap orang.Ini adalah video promosi terbaru untuk Sky: Children of the Light, game mobile petualangan sosial, diklaim merupakan pemenang penghargaan Apple's iPhone Game of the Year.Nur diceritakan dari sudut pandang sang ayah, teman, hingga pengamen yang menerima kebaikannya. Senyum merekah terpasang saat tiap orang mengisahkan cahaya yang dibawa Nur bagi hidup mereka.Menurut keterangan resmi, Nur yang dicari bukanlah satu orang, tetapi sebutan untuk setiap orang yang menerangi orang lain. Setiap penonton adalah Nur, dan Nur berarti "cahaya".“Mencari Nur” berasal dari kisah nyata pemain. Di Sky, game multiplayer yang mengedepankan interaksi sosial seperti cerita hangat sering terjadi. Setiap pemain memiliki cahaya uniknya sendiri, cahaya yang menerangi dan menghangatkan satu sama lain.Game ini diharapkan dapat menciptakan momen indah yang layak dikenang seluruh pemainnya. Mungkin saja, kamu sebagai pemain bertemu orang baru dan dapat menciptakan sebuah momen tak terlupakan bersama.Seperti pesan dari video "Apakah Kamu Kenal Nur?", Nur itu, artinya ‘Cahaya’. Ribuan orang berbeda di balik nama yang sama. Setiap orang adalah cahaya dari dalam hatinya. Siapkah kamu menyebarkan cahayamu? Ayo kita bertemu satu sama lain di Langit yang hangat."Sky: Children of the Light menawarkan fitur sosial multiplayer, mengajak pemain untuk saling membantu, saling menerangi, dan menjelajah bersama.Sky memiliki peta yang berbeda-beda seperti padang rumput, hutan tropis, tebing, dan langit berbintang. Gamer dapat menjelajah dan terbang bebas bersama teman-teman di dunia yang indah dan memasuki sebuah karya seni yang interaktif.Selain itu, pemain juga dapat mencari teman baru dan meninggalkan kenangan hangat tersendiri. Bergandengan tangan, berpelukan, menari, berayun, dan bermain petak umpet. Banyak aksi dan properti seperti layaknya berinteraksi di dunia nyata. Terasa dekat meski tidak bersama. Bahkan kalian dapat menyimpulkan plot milikmu sendiri di Sky.Sky: Children of the Light tersedia secara gratis di Google Play Store atau App Store. Pemain dapat memenangkan satu paket tur perjalanan melihat Aurora untuk dua orang ke Islandia hingga 5 hari dengan membagikan momen berpegangan tangan bersama temanmu saat bermain Sky: Children of the Light dalam format foto atau video. Pemenang dinilai berdasarkan alur cerita, kreativitas, dan kualitas gambar atau video.Sebanyak 100 peserta lainnya yang beruntung juga berhak mendapatkan hadiah menarik lain dengan total hadiah senilai Rp120 juta.Sky: Children of the Light adalah game buatan Thatgamecompany. Mereka adalah studio game yang didedikasikan untuk menciptakan hiburan interaktif abadi yang menginspirasi hubungan manusia di seluruh dunia. Studio pemenang penghargaan di balik flOw, Flower & Journey.