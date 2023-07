Ubisoft Gandeng Museum Demi Assassin’s Creed Mirage

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Ubisoft sudah mengumumkan bahwa mereka sudah melakukan kerjasama dengan beberapa institusi untuk menghidupkan fitur “History of Baghdad” pada game AC Mirage. Seri unggulan dan seri terbaru dari Ubisoft tersebut akan dirilis pada 12 Oktober mendatang.Ubisoft percaya dengan menghidupkan fitur tersebut, mereka akan memberikan sistem interaktif yang lebih maksimal dan mampu untuk memanjakan para pemain dalam pengalaman bermain game Assassin’s Creed.Dengan membangun kembali History of Baghdad, para pemain akan menemukan 66 bangunan yang memang memiliki nilai sejarah. Hal ini dilakukan agar para pemain bisa merasakan kenyataan yang memang terjadi di Baghdad.Selain itu, Ubisoft juga menerapkan beberapa kebiasaan masyarakat sekitar mulai dari kehidupan sehari-hari, sistem perekonomian, dan sistem pemerintahan pada zaman tersebut. Hal ini bisa terwujud karena memang Ubisoft dibantu oleh para sejarawan agar bisa mengilustrasikan kegiatan-kegiatan tersebut.Kemudian, Ubisoft juga akan membawakan beberap gambar yang ada pada David Collection, the Institut du monde Arabe (IMA), The Khalili Collection, dan Shangri La Museum of Islamic Art, Culture and Design.Ubisoft berambisi keras untuk menjadikan Assassin’s Creed Mirage sebagai seri dengan kualitas yang maksimal. Tidak hanya dari segi mekanisme bermain, tetapi juga dari alur cerita bahkan hal-hal detail seperti kehidupan masyarakat yang menjadi latar tempat.Bagi para pemain yang ingin memainkan game ini, maka bisa menggunakan platform Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, dan Windows PC. Game ini akan segera rilis pada 12 Oktober 2023 mendatang.