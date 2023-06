Mengenal Dunia Final Fantasy XVI

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pada 22 Juni ini, secara resmi game Final Fantasy 16 meluncur dan sudah bisa dimainkan menggunakan platform PS5. Namun, masih banyak pemain baru yang merasa kebingungan tentang dunia yang digunakan sebagai latar tempat dari game tersebut.FFXVI mengambil latar tempat di dunia Valisthea, dan secara dasar bahwa Valisthe mempunyai dua kontinen utama yakni, Storm to the west dan Ash to the east. Setelah itu, pada kawasan Storm mempunyai lima negara besar di dalamnya, diantara laon The Grand Duchy of Rosaria, The Holy Empire of Sanbreque, dan The Dahlmekian Republic.Sedangkan pada kawasan Ash hanya terdapat satu negara besar yang bernama The Iron Kingdom. Kemudian, pada kawasan Ash terdapat satu kontinen kecil yang bernama The Kingdom of Waloed. Sebagian besar aktivitas yang akan dilakukan oleh para pemain akan ada pada kawasan Storm.Bagi mereka penduduk yang menyebutkan Valisthe adalah rumah mereka, biasanya mereka selalu bergantung pada Mothercrystals. Itu merupakan sebuah kristal besar yang mempunyai ukuran sebesar gunung.Perlu diketahui, Mothercrystal sendiri kaya akan Aether, hal tersebut merupakan sebuah life force dan menjadi sumber dari semua kekuatan magis yang dimiliki oleh para karakter.Kekuatan magis yang ada pada dunia FFXVI memang selalu dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari penduduk di Valisthea. Misalkan untuk bertani, memasak, atau bahkan dalam membangun pembangunan di Valisthea.Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa orang atau kelompok yang tidak mempunyai kekuatan magis. Terdapat sebuah kelompok yang bernama Beares, bisa dikatakan merupakan kelompok yang berisikan orang-orang spesial. Mereka bisa membuat kekuatan magis lebih dari orang pada umumnya, dan sebagian dari mereka adalah ksatria.Untuk membedakan Bearers dan orang biasa, seorang bearers mempunya sebuah tanda seperti tato pada wajah mereka. Bearers juga kerap disegani dengan orang-orang lainnya, karena memang mereka juga kebanyakan merupakan seorang penjahat.Clive sendiri yang merupakan tokoh utama dari FFXVI dan karakter yang kita mainkan adalah seorang Bearers. Jadi, tidak heran bahwa ia mampu untuk mengeluarkan kekuatan magis yang luar biasa.