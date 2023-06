Riot Game Umumkan Event Cross-Game per 20 Juli

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Riot Game secara resmi mengumumkan Soul Fighter, sebuah event selama 6 minggu dan akan hadir di game League of Legends, Wild Rift, dan League of Runeterra.Secara umum, Soul Fighter merupakan sebuah apresiasi dari Riot Games untuk genre fighting, dan memang event ini mengambil inspirasi dari pengalaman yang mendalam dari momen karakter yang unik dari sebuah fighting game.Pada event ini, para pemain akan dihadirkan dengan mode game baru, skin, dan beberapa fitur gameplay terbaru. Event Soul Fighter akan dimulai secara global pada 20 Juli dan akan berakhir pada 28 Agustus. Jadi, bagi para penggemar dan pemain yang ingin merasakan pengalaman baru dalam bermain League of Legends, Wild Rift, dan Legends Runeterra bisa mengikuti event tersebut.Jika membahas world building, event ini mengambil latar dari dunia paralel, sehingga ada banyak perubahan yang terjadi pada perhelatan Soul Fighter. Tournament of Souls menjadi ajang para petarung menunjukkan skill mereka di panggung tersebut.Turnamen tersebut memang menjadi sebuah kompetisi yang dibawakan oleh God’s Eye, para pejuang dengan kemampuan yang tidak bisa dibayangkan akan bertarung dengan hanya menyisakan satu pemenang.Para pemain League of Legends akan segera merasakan mode permainan terbaru, mereka juga akan menghadirkan 12 skin terbaru, bahkan mereka juga akan kehadiran champion baru.Mode permainan Arena menjadi mode permainan terbaru dan pada mode tersebut akan menghadirkan empat tim.Masing-masing tim akan berisikan dua pemain yang akan berhadapan tim-tim lainnya. Kemudian, di setiap rondenya maka para pemain akan mendapatkan buff dan berfungsi untuk meningkatkan kekuatan dengan Augment yang unik.Bisa dikatakan bahwa mode permainan ini seperti sistem battle royale yang menyisakan satu tim dan menjadi pemenang dari pertandingan tersebut. Jadi, disarankan untuk bermain dengan teman agar bisa mendapatkan komunikasi yang lebih maksimal dan meningkatkan chance kemenangan.Kemudian, para pemain juga akan mendapatkan champion terbaru mereka yang bernama Naafiri. Ia merupakan sebuah champion dengan role Assassin yang memungkinkan para pengguna untuk lebih mengedepankan pengintaian daripada penyerangan langsung. Karena memang Naafiri dirancang untuk pertempuran semacamnya.Setelah itu, dari game Wild Rift juga memberikan sebuah mode permainan baru yang bernama Tag Duel. Tag Duel merupakan sebuah mode permainan baru yang mempertemukan para pemain untuk melakukan pertempuran satu lawan satu. Selain itu, para pemain akan memilih tiga champion sebelum melakukan pertarungan.Pada mode ini para pemain dimungkinkan untuk melakukan kombo, sehingga akan mampu untuk memaksimalkan damage yang dihasilkan. Kemudian, para pemain juga akan mendapatkan champion baru yang bernama Nilah.Namun, untuk Legends of Runeterra tidak mendapatkan mode permainan baru, melainkan mereka akan mendapatkan beberapa skin baru, event pass, dan juga emote dan cardback terbaru.Itulah beberapa hal baru dari event Soul Fighter yang akan segera bisa dimainkan pada 20 Juli mendatang. Dalam rangka merayakan event Soul Fighter, Riot Games mempersembahkan Soul Fighter: Fight Night, pengalaman siaran yang menampilkan 16 kreator konten yang akan bersaing baik di dalam maupun di luar game demi meraih kesempatan memenangkan gelar Fight Night Champion.Event ini akan diselenggarakan di Los Angeles, California, dan disiarkan langsung di Twitch pada Selasa, 18 Juli pukul 08.00 WIB. Nantikan detail lebih lanjut di channel resmi Riot Games.