Bandai Namco Rilis Tales of Arise di Asia Tenggara

Jakarta: Bandai Namco resmi mengumumkan seri game terbaru dari “Tales of” Series. Mereka meluncurkan seri Tales of Arise yang kehadirannya bertepatan dengan usia ke-25 dari franchise game tersebut.Game yang mengusung genre action-role playing game (RPG) tersebut diklaim membawa ciri khas sekaligus evolusi terbaru dari seri “Tales of” yang menjanjikan pengalaman nostalgia sekaligus hal baru bagi penggemarnya.Game Tales of Arise sendiri dirilis Bandai Namco di semua platform kecuali Nintendo Switch, di versi PC game tersebut tersedia lewat layanan Steam dengan tanggal yang berbeda yaitu pada 10 September lalu. Game ini juga masih hadir untuk konsol game generasi sebelumnya seperti PS4 dan Xbox One.Bandai Namco menyatakan bahwa bagi gamer yang memiliki Tales of Arise versi PS4 mereka akan otomatis menerima versi PS5 tanpa tambahan biaya dalam versi digital. Bagi gamer yang memiliki versi disc di PS4 cukup memasukkannya ke dalam PS5 setiap mereka ingin bermain.Soal transfer progres game atau save data, Bandai Namco juga mengumumkan bahwa fitur Save Data Migration dari PS4 ke PS5 akan tersedia dalam waktu dekat untuk versi PlayStation dan Xbox Series.Tales of Arise akan menyediakan enam karakter yang bisa dimainkan dalam party dengan combat system yang sudah diperbarui. Game ini diklaim menyediakan sejumlah fitur yang juga akan memanjakan gamer dari kalangan non penggemar JRPG.Setiap karakter akan memiliki kisahnya masing-masing, di sini ada fitur Skit dan Short-Chat yang bisa digunakan untuk berinteraksi dengan setiap karakter. Interaksi juga bisa dilakukan lebih mendalam di area campsite mode open-world.Di campsite tersebut pemain tetap bisa memasak untuk mendapatkan ragam buff yang berbeda dari setiap resep masakan. Dunia game Tales of Arise juga menyediakan banyak mini-games dan side-quest