Sony Berambisi Tambah Pendapatan via PC

(MMI)

Jakarta: Sony Playstation memang menjadi salah satu nama raksasa dan legendaris dari industri game dunia. Beredar kabar bahwa Sony Playstation memang akan merilis berbagai game untuk para gamer PC, dan tindakan ini dilakukan agar bisa meningkatkan penghasilan agar semakin besar.Banyak dari komunitas dan penggemar mengatakan bahwa ini menjadi manuver yang cukup agresif dari Sony. Mengingat bahwa terdapat banyak game Exclusive Playstation yang memang diminati oleh beberapa gamer dari platform seberang, sehingga Sony Playstation sudah sempat menghadirkan game eksklusif mereka untuk PC. Diantaranya adalah The Last of Us Part I Remastered, dan juga Marvel’s Spider-Man Remastered.Namun, dikutip dari Push Square bahwa Sony memang berniat merilis lebih banyak game untuk gamer PC. Sony President sekaligus Bos Playstation Hiroki Totoki menegaskan bahwa salah satu cara agar bisa selalu meningkatkan pendapatan dan penghasilan adalah dengan merilis beberapa game yang lebih banyak untuk gamer PC.Menurutnya, dengan melakukan hal tersebut mampu untuk memberikan peningkatan yang cukup signifikan, hal tersebut juga dirasakan Playstation setelah merilis beberapa game eksklusif kepada gamer PC."Hal ini benar, tetapi ada sinergi di dalamnya, jadi jika Anda memiliki konten pihak pertama yang kuat. Tidak hanya di konsol kami, tetapi juga platform lain layaknya dari PC melalui pihak pertama yang dapat dikembangkan dengan multi-platform, serta hal tersebut dapat membantu meningkatkan laba operasional.""Jadi, itulah salah satu hal yang ingin kami kerjakan secara proaktif. Saya pribadi berpikir bahwa ada banyak peluang di luar sana untuk meningkatkan marjin, jadi saya ingin menjadi agresif dalam meningkatkan kinerja marjin kami," ucap Hiroki terkait fenomena pendapatan Sony Playstation.Maka dari itu, hadirnya berbagai game khusus Playstation untuk PC akan selalu berlanjut, justru dengan melakukan hal tersebut menjadi kunci kesuksesan Sony Playstation dari segi pendapatan atau penghasilan.