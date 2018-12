Daftar Game yang Masuk PlayStation Awards 2018

Game Publisher Super Robot Wars V Bandai Namco PES 2018 Konami Gran Turismo Sport Sony Interactive Entertainment Call of Duty: WWII Sony Interactive Entertainment God of War Sony Interactive Entertainment Jikkyo Pawafuru Proyakyu 2018 Konami Marvel's Spider-Man Sony Interactive Entertainment

Game Publisher Assassin's Creed Origins Ubisoft Dragon Quest XI Sugisarishitoki wo Motomete Square Enix Ryu Ga Gotoku Kiwami 2 Sega Monster Hunter: World Capcom Fortnite Epic Games God of War Sony Interactive Entertainment Dark Souls Remastered FromSoftware Detroit: Become Human Sony Interactive entertainment Marvel's Spider-Man Sony Interactive Entertainment The Legend of Heroes: Sen No Kiseki IV-The End of Saga Nihon Falcom Corporation

Sony PlayStation kembali menggelar penghargaan game PlayStation Awards 2018. Ini menjadi ajang penghargaan ke-24 yang dibagikan kepada para developer dan publisher game.Pada PlayStation Award 2018 yang digelar pada 3 Desember 2018, lalu ada 34 penghargaan yang diberikan kepada 24 judul game yang dirilis untuk PlayStation 4 dan PlayStation Vita. Perlu dicatat bahwa penghargaan ini hanya untuk game yang dirilis di kawasan Asia dan Jepang.Pada kategori Quadrople Platinum Prize yang ditujukan bagi game yang berhasil terkirim dan diunduh sebanyak empat juta unit, penghargaan diberikan kepada game Monser Hunter: World (Capcom).Kategori Platinum Prize dengan patokan satu juta unit terkirim diberikan kepada game The Last of Us Reamstered (Sony) dan Persona 5 (Atlus).Kemudian di kategori Gold Prize yakni yang game yang pengirimannya mencapai 500 ribu unit diperoleh oleh tujuh buah game yang didominasi oleh game buatan Sony dan dua game buatan Konami. Tersisa satu game buatan Bandai Namco yaitu Super Robot Wars V.Pada kategori penjualan digital tersukses, PlayStation Network Award terhitung tanggal 1 Oktober 2017 hingga 30 Spetember 2018, diperoleh oleh tiga buah game yaitu FIFA 18 (Electronic Arts) Monster Hunter: World (Capcom), dan Fortnite (Epic Games).Selain itu, juga ada kategori pilihan gamer atau Users Choice Award yang berdasarkan hasil voting dari tanggal 1 Oktober 2017 hingga 30 September 2018 yang terdiri dari 10 game.Game berbasis virtual reality (VR) juga masih diberikan penghargaan dalam PlayStation Awards 2018. Ketiga game VR yang terpilih adalah No Heroes Allowed VR dan Gran Turismo Sport buatan Sony. Satu lagi adalah The Elder Scrolls V: Skyrim VR buatan Bethesda Softworks.Sebagai bagian dari perayaan PlayStation Awards 2018 Sony PlayStation menggelar beragam penawaran menarik dari game-game tersebut sejak tanggal 4 Desember hingga 12 Desember 2018 via PlayStation Store.(MMI)