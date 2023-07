Ini Penampakan Armored Core VI: Fires of Rubicon Collector’s Edition

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Belum lama ini, Bandai Namco mengumumkan bahwa para pemain sudah bisa melakukan PO untuk Collector’s Edition Armored Core VI: Fires of Rubicon. Pemain juga bisa mendapatkan beberapa item eksklusif jika mereka melakukan pre-order. Tentu hal ini menjadi kabar yang menggembirakan bagi para penggemar setia seri Armored Core.Dikatakan juga bahwa untuk versi Collector’s Edition para pemain bisa mendapatkan figurine yang cukup apik. Terdapat dua figurine yang bisa didapatkan, dan dikatakan oleh para penggemar bahwa Armored Core VI: Fires of Rubicon menjadi salah satu game yang menyediakan Collector’s Edition terbagus.Berbeda dengan Collector’s Edition dari game lain, Armored Core VI: Fires of Rubicon memberikan versi Premium Collector’s Edition. Pemain atau penggemar yang membeli Premium Collector’s Edition akan mendapatkan sebuah figurine setinggi 19cm dan juga garasi layaknya tempat untuk menempatkan Armored Core tersebut setinggi 32cm. Tentu ini menjadi versi tertinggi dari paket Collector’s Edition.Selain itu, jika para penggemar membeli Collector’s Edition biasa, tentu mereka akan mendapatkan figurine setinggi 19cm, tetapi mereka tidak mendapatkan garasi untuk menempatkan figurin tersebut.Lalu, bagaimana untuk para penggemar yang sudah melakukan PO terkait versi Deluxe Edition? Maka mereka akan mendapatkan Digital Artbook dan juga Soundtrack, dan untuk mereka yang membeli Standard Edition maka hanya mendapatkan game utama, Armored Core VI: Fires of Rubicon.Istimewanya lagi, para pemain yang sudah membeli game tersebut melalui pre-order maka berkesempatan untuk mendapatkan Controller Case, sebuah tas yang bisa melindungi controller pemain jika melakukan perjalanan atau bepergian. Patut diketahui bahwa ini hanya bisa didapatkan melalui early purchase dan waktu yang terbatas.Bagi para pemain yang ingin memainkan Armored Core VI: Fires of Rubicon bisa menggunakan platform Playstation 5, Playstation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, dan juga PC. Game tersebut akan segera rilis pada 25 Agustus 2023 mendatang.