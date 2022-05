Ubisoft Rilis Update Season 9 ke Tom Clancy’s The Division 2

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Game online multiplayer tactical shooter RPG Tom Clancy’s The Division 2 dari Ubisoft ternyata masih dipertahankan sebagai game yang berusia panjang. Kini setelah cukup lama tidak berkabar, Ubisoft merilis konten DLC Season 9 ke game tersebut.Season 9: Hidden Alliance akan dirilis pada tanggal 12 Mei 2022 secara global. Di sini gamer The Division 2 akan mendapatkan banyak konten baru dari sisi senjata dan gear hingga fitur baru termasuk mode Co-op dan jalan cerita baru.Di update tersebut para agen The Division akan melanjutkan kisah sebelumnya saat banyak agen yang menjadi desertir dan berbalik berpihak ke musuh seperti di DLC Warlords of New York. Bukan melawan agent melainkan kini musuh utamanya adalah mantan komandan pasukan The Division.Sosok Captain Lewis dikisahkan sebagai mantan Division Commander yang berkhianat. Tidak merekrut agen lain seperti langkah yang dilakukan Aaron Keener, namun dia bergabung dan menjadi pemimpin baru faksi True Sons.Faksi paramiliter ini dikenal cukup disegani. Mereka diklaim memiliki kemampuan perang dan perlengkapan yang mumpuni, kedua setelah Black Tusk yang jadi faksi terkuat sejak The Division 2.Meskipun begitu, agen The Division tidak akan bisa langsung menghabisi Captain Lewis. Mirip dengan sistem di game Ghost Recon, mereka akan lebih dulu harus melawan petinggi pasukan True Sons sambil mengumpulkan data intelijen untuk memburu Captain Lewis.Di update Season 9: Hidden Alliance akan tersedia Co-op Mode terbaru untuk delapan orang pemain dalam sistem PvE. Pemain akan dibagi ke dalam dua tim berisi empat pemain di lokasi yang terpisah, mereka harus berjuang bersama mengamankan fasilitas pabrik dan menyelamatkan diri dalam durasi 15 menit.Di kondisi tersebut mereka bakal menerima gelombang serangan dari sejumlah musuh yang biasa dijumpai. Di petualangan, pemain akan bisa mengumpulkan banyak senjata dan gear baru dari beragam tier.Fitur baru bernama Expertise juga ikut dirilis yang bakal menyediakan cara mudah bagi gamer untuk meingkatkan base stat dari armor, senjata, dan perlengkapan lain, termasuk skill karakter. Ubisoft akan menggelar Twitch Drops pada 12 hingga 31 Mei, setiap penonton akan mendapatkan hadiah in-game The Division 2.