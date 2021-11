Beda Genre, PUBG dan League of Legends Berkolaborasi, Bikin Apa?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PUBG Mobile dikenal sebagai pionir di game genre battle royale sementara League of Legends merupakan game genre MOBA buatan Riot Games. Kini kedua developer sekaligus publisher game tersebut berkolaborasi.Kini konten dari game League of Legends akan hadir di PUBG Mobile. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian acara jelang rilis serial animasi Arcane yang merupakan bagian dari dunia League of Legends. Jadi karakter, item, dan lokasi dari serial tersebut akan hadir ke dalam game PUBG Mobile.Pihak PUBG Mobile menyebutkan konten tersebut bakal hadir lewat update versi terbaru yaitu Version 1.7. Kolaborasi ini tentu sangat dinantikan mengingat kedua pihak memiliki game yang sama-sama menarik dan populer di kalangan gamer internasional.“Kami sangat antusias bisa bekerja sama dengan Riot Games untuk merayakan serial animasi pertama League of Legends. Runeterra merupakan salah satu semesta yang paling disukai di gaming, dan fakta bahwa kami bisa menghadirkan keajaiban itu ke PUBG Mobile sembari mendukung perilisan Arcane adalah kesempatan yang luar biasa,” tutur Head of PUBG Mobile Publishing Tencent Games.Cross Product Experiences & Partnerships Lead Riot Games, Brandon Miao mengakui bahwa PUBG Mobile adalah game populer di dunia. Kolaborasi ini diklaim tidak hanya membawa konten Arcane League of Legends tapi tetap memprioritaskan komunitas PUBG Mobile.“PUBG MOBILE merupakan game favorit yang telah disambut hangat oleh pemain di seluruh dunia. Kami menghargai partner yang merawat komunitas mereka dengan komitmen penuh untuk mengembangkan konten baru yang menarik demi menghibur para pemainnya. Kami sangat menantikan untuk menghadirkan selebrasi unik Arcane ke Erangel,” jelasnya.Serial “Arcane” dibuat oleh Riot Games, bekerja sama dengan Fortiche Productions dan akan melakukan debut di Tencent Video di Tiongkok dan di Netflix secara global pada 7 November pukul 09.00 WIB.Serial TV pertama yang mengusung jagat League of Legends ini akan mengisahkan asal-usul dua champion ikonik League dan kekuatan yang akan memisahkan mereka.