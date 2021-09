Ubisoft Rilis Trailer Rainbow Six Extraction, Sajikan Gameplay PvE

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ubisoft kembali memberikan update terkait game franchise Rainbow Six terbarunya yaitu Rainbow Six Extraction yang sebelumnya bernama Rainbow Six Quarantine. Kini mereka muncul dengan merilis video trailer yang lebih matang.Seri kali ini memang cukup berbeda, apabila biasanya franchise Tom Clancy dan Rainbow Six lebih menyajikan narasi yang kuat terkait politik militer dan konspirasi global, kini mereka menyajikan musuh berupa alien atau sejenis mutan.Video trailer terbaru masih menyajikan sedikit bocoran gameplay yang sama seperti teaser beberapa bulan lalu. Di sini gamer bakal diberikan pengalaman PvE atau Player Versus Environment. Di video diperlihatkan ada tiga pemain yang akan berusaha menyelamatkan rekan mereka sekaligus melawan alien dengan gadget yang canggih.Semua karakter termasuk gadget dan keahlian yang tersedia adalah deretan Operator di Rainbow Six Siege. Di informasi yang diberikan ada 18 Operator yang bisa dipilih dan gamer bisa bermain hingga tiga pemain atau sendiri.Game Rainbow Six Extraction akan tetap menyajikan gameplay tactical dengan gadget dan keahlian setiap Operator. Ubisoft menyebutkan ada 12 desain arena permainan. Bagaimana dengan musuhnya?Ubisoft menyebutkan ada lebih dari 10 jenis alien yang akan menjadi lawan di setiap arena permainan dengan ragam jenis kemampuan menyerang. Makanya kombinasi Operator serta strategi menyerang akan tetap jadi daya tarik game Rainbow Six Extraction.Rainbow Six Extraction akan dirilis pada bulan Januari tahun depan. Ubisoft menyatakan game tersebut akan hadir di semua platform gaming termasuk generasi terbaru, kecuali Nintendo Switch.