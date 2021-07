21 Juli, Game Mobile The Witcher Bergaya Pokemon Go Dirilis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Game mobile dari franchise The Witcher yaitu The Witcher: Monster Slayer yang kabarnya sudah terdengar sejak pertengahan tahun lalu kini kembali menjadi pembicaraan.Game tersebut dilaporkan sudah siap dirilis dalam waktu dekat, meskipun belum diketahui negara mana yang akan kebagian lebih dulu.The Witcher: Monster Slayer akan dirilis pada tanggal 21 Juli untuk Android sekaligus iOS. Game ini diketahui menyajikan gameplay yang serupa dengan Pokemon Go, mengandalkan teknologi AR (Augmented Reality) untuk menampilkan monster dari dunia franchise The Witcher.Dikutip dari WCCF Tech, pengguna smartphone Android sudah bisa melakukan pre-register untuk mendapatkan item in-game berupa pedang besi Kaer Morhen yang memberikan tambahan 10 persen experience points setiap berhasil membunuh monster.Meskipun lisensi franchise The Witcher dipegang oleh CD Projekt Red namun game ini akan sepenuhnya digarap oleh studio developer benama Spokko. Di keterangan halaman Google Play Store bahwa gamer akan melihat dunia di sekitarnya berubah menjadi daratan Continent tempat petualangan game The Witcher.Tidak sekadar mengalahkan monster tapi gamer berperan sebagai Witcher pemula yang tengah berlatih. Jadi di sini juga akan ada konsep RPG untuk meningkatkan kemampuan karakter mengalahkan monster yang lebih tangguh termasuk ukuran yang besar untuk gameplay lebih imersif.Konsep monster berukuran life-size sendiri juga baru diimplementasikan oleh Niantic pada game Pokemon Go. Jadi monster yang dijumpai tidak akan terlihat dalam ukuran mini. Dikutip dari situs resminya, The Witcher: Monster Slayer mengambil latar waktu di dunia The Witcher tapi jauh sebelum momen kisah protagonis Geralt of Rivia.Belum diketahui kehadiran game The Witcher: Monster Slayer akan berimbas positif ke nama CD Projekt Red atau tidak. Perusahaan game tersebut saat ini sedang dalam kondisi buruk akibat game Cyberpunk 2077 yang terus bermasalah dari segi gameplay sehingga gagal memenuhi ekspektasi gamer.(MMI)