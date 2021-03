Need For Speed Mundur, EA Fokus Garap Battlefield 6

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Publisher game besar Electronic Arts (EA) bakal mundur selangkah dari persaingan game genre racing atau balapan. Mereka rupanya ingin fokus ke seri terbaru franchise game FPS tersukses yaitu Battlefield.Kabar terbaru menyebutkan bahwa EA menarik tim developer dari studio Criterion yang tengah mengembangkan seri terbaru Need for Speed untuk membentuk tim EA DICE menggarap seri terbaru Battlefield atau yang saat ini disebut sebagai Battlefield 6.Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Chief Studio Officer EA, Laura Miele dalam sebuah wawancara dikutip dari Polygon. Dia menyebutkan bahwa akuisisi EA pada studio Codemasters yang dikenal dengan karya game genre balapannya sudah cukup menggantikan Need for Speed."Battlefield dalam keadaan baik, tim sudah bekerja keras, semua bekerja kera stahun lalu dan ya kami mengerjakan semuanya dari rumah," ujar Miele. "Pembuatan game dari rumah sangat sulit dan tim EA DICE sudah kelelahan," jelasnya.Menurut Miele keputusan ini sudah sangat tepat. Codemasters mampu ditunjuk untuk memegang seri terbaru Need for Speed, sementara Criterion membantu EA DICE menyiapkan seri Battlefield terbaru. Kedua seri terbaru ini dijadwalkan hadir di tahun 2022 atau lebih cepat lagi.Dukungan Criterion ke tim EA DICE sudah dilakukan beberapa kali, mulai dari game Star Wars Battlefront di tahun 2015 dan Battlefront 2 di 2017 serta mode battle royale Firestorm di Battlefield 5.Kabar ini cukup menggembirakan mengingat kemarin EA diterpa kabar kurang menyenangkan. Game blockbuster Anthem yang dirilis dengan banyak masalah dan dijanjikan menerima perbaikan akhirnya kemarin diputuskan dihentikan pengembangannya.(MMI)