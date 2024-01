Ubisoft Sediakan Demo Game Baru Prince of Persia, Download di Mana?

Advertisement

Jakarta: Ubisoft dijadwalkan merilis game terbaru dari franchise Prince of Persia pada tanggal 18 Januari 2024 yang berjudul Prince of Persia: The Lost Crown. Kabar baiknya, mereka menyediakan versi demo yang bisa dimainkan gratis sebelum gamer membeli game tersebut.Prince of Persia: The Lost Crown diklaim membawa cerita segar alias benar-benar baru sehingga mampu memuaskan penggemar lama maupun mereka yang baru berkenalan dengan franchise Prince of Persia.Game ini akan menjadi obat rindu setelah seri Prince of Persia terakhir kali hadir yaitu di tahun 2021 pada judul The Forgotten Sands. Prince of Persia: The Lost Crown. akan menawarkan gameplay retro alias klasik dari franchise tersebut yaitu kembali ke gaya side-scroll dengan kualitas grafis terkini.Prince of Persia: The Lost Crown menyediakan demo dengan gameplay yang tergolong sudah matang, bukan versi awal. Jadi gamer yang membeli game ini tidak akan dikecewakan. Selain itu demo yang diberikan memiliki durasi dua level.Pada Prince of Persia: The Lost Crown, pemain akan menjadi sosok Sargon, anggota pasuka elit dari Kerajaan Persia. Game ini akan menampilkan petualangan Sargon ke lokasi bernama Mount Qaf untuk menyelamatkan sang pangeran ‘Prince’.Sargon akan dibekali beberapa senjata dan kekuatan gaib yang bisa membantunya dalam menjelajahi rintangan, misalnya kemampuan teleport. Tentu saja ini bukan hal baru dalam mekanik game Prince of Persia tapi tetap saja seri ini bisa mengobati rindu terhadap salah satu franchise terbaik Ubisoft.Bagaimana cara download demo Prince of Persia: The Lost Crown? Ubisoft menyebutkan bahwa game ini akan tersedia di konsol PS4/PS5, Xbox One/Xbox X|S, PC, dan Nintendo Switch.Jadi gamer bisa mengakses ke salah satu platform distribusi atau penjualan game, misalnya ke PlayStation Store, Microsoft Store untuk Xbox, Nintendo Store, dan untuk PC bisa di Epic Games Store, Ubisoft Connect, maupun Steam.Bagi gamer di PC mereka harus memperhatikan dulu spesifikasi dari PC untuk bermain Prince of Persia: The Lost Crown, berikut ini daftar spesifikasi yang Medcom.id kumpulkan dari situs resmi Ubisoft.Spesifikasi Minimal (60FPS, Kualitas Grafis Normal)- CPU: Intel Core i5-4460 3.4 GHz, AMD Ryzen 3 1200 3.1 GHz- GPU: NVIDIA GeForce GTX 950 (2 GB VRAM) atau AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM)- RAM: 8 GB (- Hard disk space: 30 GB- DirectX version: DirectX 11- OS: Windows 10/11 (64-bit)Spesifikasi Ideal (2K, 60FPS, Kualitas Grafis High)- CPU: Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz- GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB VRAM) atau AMD Radeon RX 5500 XT (4 GB VRAM)- RAM: 8 GB- Hard disk space: 30 GB- DirectX version: DirectX 11- OS: Windows 10/11 (64-bit)Spesifikasi Ultra (4K, 60FPS, Kualitas Grafis Ultra)- CPU: Intel Core i7-6700 3.4 GHz, AMD Ryzen 5 1600 3.2 GHz- GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB VRAM) atau AMD Radeon RX 5500 XT (8 GB VRAM)- RAM: 8 GB- Hard disk space: 30 GB- DirectX version: DirectX 11- OS: Windows 10/11 (64-bit)