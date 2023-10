Duh! Pemain Ngeluh eFootball 2024 Susah Banget, Konami Langsung Turunkan Tingkat Kesulitan

Advertisement

Jakarta: Konami mendapat banyak keluhan terkait update terbaru eFootball 2024 . Gamer mengeluhkan Mode VS AI matches terlalu sulit.Terkait hal tersebut pihak Konami langsung memberi respons. Dalam pengumuman terbarunya mereka mengakui adanya penurunan tingkat kemenangan di mode VS AI matches setelah dilakukan pembaruan.“Setelah pembaruan, kami menerima komentar dari pengguna bahwa pertandingan VS AI menjadi lebih sulit. Melalui pemeriksaan data permainan pengguna, kami mengamati penurunan win rate pertandingan VS AI,” tulis Konami seperti dikutip Medcom.id, Selasa 10 Oktober 2023.(eFootball 2024 dikeluhkan terlalu susah sumber: YouTube Throneful)Konami menyampaikan sudah menurunkan tingkat kesulitan mode VS AI matches eFootball 2024. Mereka juga akan menyampaikan informasi terbaru terkait penyesuaian tingkat kesulitan tersebut.“Kami telah melakukan penyesuaian pada Acara VS AI dengan menurunkan Ketentuan yang diperlukan untuk mendapatkan hadiah sehingga pengguna dapat terus berpartisipasi dalam Event tanpa stres,” jelas Konami.Konami merilis game eFootball 2024 yang pembaruan dari eFootball 2023 pada bulan September 2023 lalu. Sementara itu update terbaru, yakni versi 3.10 rilis pada awal bulan Oktober ini.eFootball 2024 sendiri bisa dimainkan di berbagai platform mulai dari console, PC hingga mobile. Game in juga bisa didapatkan secara gratis.