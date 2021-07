VNG Corp Siapkan Game MMORPG Mobile Cloud Song: Saga of Skywalker

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Publisher game mobile VNG Corp akan menambahkan deretan game terbaiknya untuk gamer di Indonesia. Kini mereka akan merilis game mobile dnegan genre MMORPG yang sudah populer dan memiliki basis penggemar di Tanah Air.VNG Corp akan merilis game Cloud Song: Saga of Skywalker yang merupakan versi lokal atau Indonesia dari Guardians of Cloudia yang sudah tersedia pada versi Asia Tenggara. Game ini akan menyajikan petualangan berlatar kota di atas langit dengan gaya anime yang memikat serta goresan klasik Eropa yang menawan.Petualangan di dunia fantasi Cloud Song: Saga of Skywalker menawarkan lima kelas (class) karakter yaitu Mage, Archer, Swordsman, Oracle, dan Rogue yang memiliki gaya menyerang berbeda. Di sini tersedia level karakter dan kualitas equipment bisa ditingkatkan lewat sistem Rune.Cloud Song: Saga of Skywalker menawarkan gameplay Action RPG (ARPG) yang membuat setiap gerakan karakter mempengaruhi gaya menyerang maupun efek skill yang dihasilkan. Tampilan karakter juga bisa dikustomisasi untuk berbeda dari pemain lain.Tidak ketinggalan Cloud Song: Saga of Skywalker juga menyediakan sistem pet untuk pendamping petualangan. Setiap pet memiliki elemen dan bisa berevolusi. Tidak cuma sebagai pemanis tampilan tapi setiap pet bisa diajak bertarung.Cloud Song: Saga of Skywalker juga menyediakan mode permainan yang tidak membosankan sebagai alternatif gameplay utama. Di sini ada mode PVP dan PVE. Gamer juga bisa bertarung dalam Guild War maupun perang antar crossworld.“Cloud Song: Saga of Skywalker yang dirilis oleh VNG Corp ini ingin mengajak gamer Indonesia yang menyukai MMORPG dan ARPG untuk menikmati segala fitur yang kami kembangkan secara mendalam. Tentunya semua ini demi memberikan kepuasan pada para pemain yang menghabiskan hari-harinya berpetualang di dunia fantasi,” jelas Operation Lead VNG, Steven Tjia.Cloud Song: Saga of Skywalker bakal tersedia di Android dan iOS, saat masa pra registrasi sudah dibuka hingga 17 Agustus 2021. VNG Corp menyiapkan banyak hadiah in-game sesuai milestone pra registrasi dan hadiah seperti iPhone 12 Pro Max, Samsung Galaxy S21 Ultra, Nintendo Switch, PlayStation 5 dan banyak lagi.(MMI)