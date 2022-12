Sambut Nataru, Ini Panduan Hadiah Sony PlayStation untuk Gamer

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Sony Interactive Entertainment dan PlayStation sepanjang tahun 2022 telah merilis begitu banyak game serta perangkat yang mendukung ekosistem PlayStation 5. Di penghujung tahun kini mereka menyiapkan sebuah panduan bernama PlayStation’s Holiday 2022 Gift Guide.Panduan ini memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin memberikan hadiah terbaik kepada sahabat maupun orang tersayang yang juga seorang gamer setia di konsol PlayStation. Di kesempatan ini Sony Interactive Entertainment membuat kurasi hadiah terbaik yang bisa dipilih.Pertama adalah PlayStation Store Gift Cards yang bisa menjadi pilihan terbaik dan ramah kantong saat Anda ingin orang tersayang bisa membeli game yang mereka ingin. Voucher digital ini hadir dengan banyak pilihan nominal wallet.Pilihan hadiah kedua adalah dengan membelikan mereka game terbaik dari studio Sony Interactive Entertainment yang sudah mendapatkan banyak penghargaan. Di sini ada beberapa franchise game yang bisa dipilih.Uncharted: Legacy of Thieves Collection menawarkan paket lengkap dari semua seri game Uncharted serta dihadirkan dengan peningkatan kualitas visual alias remastered untuk PS5.Tidak ketinggalan God of War Ragnarok, game besutan Santa Monica Studios yang menjadi bahan pembicaraan industri game berkat respon positif dari penggemarnya. Game ini menyajikan aksi dengan kisah mitologi yang tidak hanya mengagumkan tapi juga mengikat lewat duo ayah dan anak, Kratos dan Atreus.Bagi mereka yang menyukai tema sci-fi post apocalyptic akan sangat senang apabila mendapatkan game Horizon Forbidden West. Seri ini merupakan sekuel dari salah satu franchise tersukses yang dihadirkan Sony Interactive Entertainment.Sosok Aloy kembali harus bertualang di daratan yang dipenuhi monster purba dengan teknologi robot di dalamnya dan mencari jawaban peristiwa yang mengubah dunianya. Di genre yang serupa yaitu post-apocalyptic ditawarkan The Last of Us Part I.Game ini tidak hanya menawarkan rasa mencekam diburu oleh zombie tapi juga kisah menyedihkan perjuangan Joel dan Ellie untuk mencari obat atas wabah tersebut. Terakhir ada game balap Gran Turismo 7 yang dikenal menawarkan driving simulation terbaik.Pilian hadiah ketiga yang tidak kalah menarik adalah aksesori untuk PS5 di antaranya Console Cover untuk membuat konsol memilik tampilan baru, DualSense Wireless Controller dengan berbagai pilihan warna, serta Pulse 3D Wireless Headset.