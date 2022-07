HoYovere Siap Gelar Beta Testing Game Terbaru, Zenless Zone Zero

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: MiHoYo atau HoYoverse yang melejit lewat game Genshin Impact kini siap menguji game terbaru mereka yang sempat diumumkan beberapa waktu lalu yaitu Zenless Zone Zero (ZZZ).Meskipun belum membagikan tanggal rilis tapi game Zenless Zone Zero akan menggelar tahap Beta test pada tanggall 5 Agustus 2022 namun pendaftaran masih dibuka hingga tanggal 27 Juli mendatang.Sayangnya, penggemar game buatan MiHoYo atau HoYoversi di perangkat Android belum bisa menjajal Zenless Zone Zero lebih awal. Di situs resminya game tersebut baru akan diuji coba untuk platform PC dan iOS.Belum diketahui alasan tersebut, Zenless Zone Zero juga belum merilis spesifikasi untuk perangkat tersebut. Namun melihat video yang disajikan pada trailer sebelumnya terlihat bahwa game ini akan menyajikan kualitas grafis sama bagusnya dengan Genshin Impact maupun Honkai Impact.Zenless Zone Zero akan menawarkan sebuah dunia futuristik ala sci-fi atau cyberpunk dan elemen RPG. Di sini dikisahkan sebuah dunia bernama New Eridu, peradaban manusia terakhir yang terselamatkan dari kehancuran diakibat bencana supranatural yang misterius.Kekuatan tersebut diberi nama The Hollow dan membuka gerbang ke sebuah dimensi yang berisikan monster. The Hollow ternyata berhasil dimanfaatkan untuk sebuah sumber daya yang menghidup New Eridu namun hal ini justru menimbulkan persaingan di berbagai pihak.Perusahaan, gang, hingga sekte tertentu berebut kekuatan dari The Hollow. Siapapun bisa menjelajahi The Hollow namun butuh pemandu profesional yang disebut sebagai Proxy, karakter yang akan dimainkan gamer.Sejumlah karakter Proxy dipamerkan pada trailer Zenless Zone Zero, disebutkan bahwa ada beberapa faksi yang diwakilkan oleh setiap karakter. Gamer yang berminat ikut dalam kesempatan Beta Test bisa mendaftarkan diri di situs resmi game tersebut.