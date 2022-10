Hadir di Thailand Game Show 2022, Bandai Namco Bagikan Demo Game Terbarunya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Bandai Namco hadir di rangkaian acara Thailand Game Show 2022 yang berlangsung di tanggal 21 hingga 2e Oktober 2022. Di pameran industri game tersebut mereka menggelar sesi khusus berupa demo eksklusif dan pengumuman dari game terbaru yang akan rilis.Game pertama yang dipamerkan Bandai Namco adalah Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom yang akan dirilis pada 2 November 2022. Game ini masih mengusung farming simulation seperti seri sebelumnya tapi dengan kisah dan konten baru.Doraemon Story of Seasons: Friends of the Great Kingdom akan langsung hadir dilengkapi DLC pack saat dirilis. Game ini akan tersedia untuk Nintendo Switch, PS5, dan PC di Steam.Game kedua yang dipamerkan adalah One Piece Odyssey. Bandai Namco membagikan footage dari gameplay yang berlatar belakang Alabasta. Di sini ditampilan adegan pertarungan serta petualangan di area yang nostalgic bagi penggemar One Piece/Game One Piece Odyssey akan dirilis pada 12 Januari 2022 di PS4/PS5, Xbox Series X/S serta PC di hari selanjutnya. Bandai Namco juga akan memarkan gameplay dari SD Gundam Battle Alliance, Ace Angler Fishing Spirits, Pacman Re-Pac, dan Taiko No Tatsujin Rhythm Festival.Beberapa game tadi merupakan game yang baru saja diluncurkan oleh Bandai Namco. Semuanya tersedia untuk PS4/PS5 Xbox X/S, dan PC serta Nintendo Switch.Tidak ketinggalan, Bandai Namco juga menghadirkan pameran figurine dan plastic model dari berbagai franchise terkenal. Hal ini untuk menunjukan bahwa industri video game dan mainan sendiri memiliki ikatan yang erat.