Kevin Sanjaya Jadi Kapten Tim di Wild Rift Charity Fun Match

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Menyambut Ramadan 1443 H, League of Legends: Wild Rift mengumumkan rangkaian kegiatan dan kejutan dengan hadiah total jutaan rupiah.Kevin Sanjaya, atlet bulutangkis ganda pria nomor satu dunia dari Indonesia, siap untuk menjadi Kapten Tim dan bertanding dengan tim lainnya di Charity Fun Match pada tanggal 23 April 2022.Tahun ini Wild Rift menggelar Charity Fun Match bertajuk Days of Victory - Victory in Giving (Kemenangan dalam Memberi). Acara ini akan menghadapkan empat tim bertabur bintang yang dan ada total USD15.000 (Rp215 Juta) yang akan disumbangkan ke organisasi amal di Indonesia.Adapun kapten tim yang sudah terpilih adalah Kevin Sanjaya, Chandra Liow, Dyland Pros, dan Larissa Rochefort. Pada tanggal 15 April, keempat kapten tim akan mengumumkan rosternya masing-masing di YouTube League of Legends: Wild Rift Indonesia.Total ada 20 pemain bintang yang akan ikut meramaikan fun match Wild Rift Days of Victory, di antaranya Lexandrom, Kurohiko, Luthfi Halimawan, Sherlin Tsu, Zxuan, Alinga, Bandot, Bangpen, Onic Kayes, Vania Delicia, Livyippp, Priscillax, Xenadrine, serta PSO Henry dan PSO Harry.“Saya senang sekali bisa ikut terlibat di charity fun match bersama dengan Wild Rift di tahun ini. Saya sendiri main Wild Rift dan percaya Wild Rift merupakan salah satu game MOBA dengan komunitas paling sehat di Indonesia saat ini, ujar Kevin Sanjaya.” ujar Kevin Sanjaya.Sementara itu, ratusan tim dari 15 wilayah di Indonesia sudah siap untuk bertanding memperebutkan total hadiah sebesar Rp114,5 juta di League of Legends: Wild Rift Community Intercity Tournament.Turnamen regional akan diadakan pada 15 April secara online, dan Top 16 sampai Final akan disiarkan secara langsung pada 16-17 April di kanal YouTube dan Facebook League of Legends: Wild Rift Indonesia.Tim terbaik yang menjadi juara di Wild Rift Community Intercity Tournament 2022 berkesempatan untuk bermain bersama selebritas, dan pro-player di event charity fun match Wild Rift Days of Victory pada 23 April 2022.Sedangkan untuk gamer yang sudah menunggu kelanjutan Web Series “Toxic Ga Asix”, episode terbarunya sudah bisa disaksikan berjudul Karma. Pada episode ini, Dyland Pros melihat sahabat kecilnya, Kemas Pake Z dan EJ Gaming berhasil menang dengan tim barunya.Gamer juga bisa memenangkan 10 Skin PROJECT: Vayne secara gratis dengan cara subscribe channel YouTube League of Legends: Wild Rift Indonesia, like, dan komen di video Episode 2 Toxic Ga Asix. Skins akan dibagikan saat Episode 2 menyentuh 150.000 views.