World of Wonder di PUBG Mobile Dapat Apresiasi dari Kemenparekraf

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: PUBG Mobile menjadi salah satu game mobile populer yang sering dimainkan. Selain itu, terdapat salah satu event bernama World of Wonder yang mendapat apresiasi dari Menparekraf.Pada event tersebut, PUBG Mobile mempromosikan ikon pariwisata Indonesia. Terlihat pada terdapat bangunan Monas, Candi Borobudur, Gedung Sate, Jembatan Ampera, dan Rumah Panggung Toraja.Terdapat rangkaian acara PUBG Mobile 5th Anniversary: High Five to Victory yang sudah ditutup dengan puncak acara pada 24 hingga 26 Maret 2023 di beberapa kota di Indonesia seperti, Jakarta, Surabaya, Samarinda, Medan, dan Makassar. Selain itu, pada acara tersebut juga menghadiri Gaming Experience Area, Influencer Fun Match, dan Stand Up Comedy.Elvarica Noviyanti, Country Manager Level Infinite Indonesia mengatakan bahwa perayaan ini menjadi ajang untuk bisa mengajak para kreator dalam membangun landmark ikonik Indonesia.Mereka bisa membangun Tugu Monas, Candi Borobudur, dan bangunan ikonik lainnya yang menjadi representasi Indonesia. Ia juga menambahkan bahwa ingin membawakan tema Indonesia dan segala yang unik di Indonesia untuk disaksikan oleh para pemain PUBG Mobile di seluruh dunia.“Perayaan ulang tahun ke-5 PUBG Mobile dengan mengajak para konten kreator membangun landmark ikonik Indonesia dalam kompetisi bertajuk ‘Winner Winner jadi Arsitek #1’. Mulai dari Tugu Monas, Candi Borobudur, Gedung Sate, Jembatan Ampera, dan Rumah Panggung Toraja. Kami ingin membawa tema Indonesia dan segala yang unik di Indonesia,” jelas Elvarica.“PUBG Mobile merupakan salah satu game yang populer di kalangan anak muda Indonesia dan turut serta menjalin kolaborasi aktif dan sinergis dengan Kemenparekraf. Kami berharap, lewat turnamen PUBG Mobile ‘Winner Winner jadi Arsitek #1’ ini bisa menjadi sebuah kesempatan untuk mempromosikan Indonesia melalui Sport Tourism,” ucap Sandiaga.Pada kompetisi tersebut, Arsitek No. 1 Ax_rief menjadi juara yang berhasil untuk membangun atau membuat Lawang Sewu di babak Grand Final tersebut. Bagi para penonton ingin menyaksikan kreativitas anak muda Indonesia, maka bisa menyaksikan melalui kanal Youtube resmi PUBG MOBILE Indonesia.