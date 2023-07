Ada Bocoran Terbaru Tentang The Last of Us Part 3

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menjadi game yang paling ditunggu-tunggu akan menghasilkan banyak rumor hingga bocoran yang ingin diketahui oleh para penggemar. Salah satunya muncul dari game besutan Naughty Do, The Last Of Us Series. Belum lama ini, banyak kabar yang mengabarkan bahwa game TLOU Part 3 tengah dikembangkan dan ini menjadi kisah lanjutan Ellie sebagai pemeran utama di TLOU Part 2.Naughty Dog memang ingin memberikan kejutan, tetapi terdapat salah satu oknum yang membocorkan proyek TLOU Part 3. Akun Twitter yang bernama DanielRPK ini membocorkan bahwa pada game TLOU Part 3 akan memberikan lima karakter baru yang bernama Lucas, Mason, Val, Ezra, dan juga Gracie. Sedangkan untuk Ellie, ia akan mendapatkan peran baru pada TLOU Part 3.Dikabarkan bahwa kelima orang yang dibocorkan tersebut merupakan sekelompok orang dan menyebutnya sebagai scavengers, dan kelima orang tersebut menggunakan Victorian House sebagai benteng pertahanan mereka.Menurut yang dikatakan oleh DanielRPK dan dikutip dari Eurogamer, Lucas sebagai karakter baru digambarkan sebagai orang yang ramah, dan ia juga mempunyai kemampuan untuk membangun hubungan baik dengan scavengers yang lain.Gracie sebagai orang yang lebih mudah, dan menurut DanielRPK sendiri ia mempunyai usia kisaran 18 hingga 25 tahun. Kemudian, Mason merupakan mantan tentara yang selalu mengedepankan sifat setianya dengan karakter yang lain. Val menjadi sosok pemimpin dari grup tersebut.Ezra dikatakan oleh DanielRPK menjadi karakter antagonis utama yang ingin mengambil alih kekuasaan Victorian House. Ia sangat berambisi untuk menjatuhkan tahta Val sebagai pemimpin dari grup mereka.Lalu, bagaimana dengan Ellie? Pemeran utama dari TLOU Part 2 ini dikatakan akan mempunyai peran penting dari alur cerita TLOU Part 3. Untuk Abby dan Lev belum dikabarkan mereka akan kembali sebagai karakter di ser TLOU Part 3 ini.Hal yang juga selalu dibicarakan ketika membahas tentang seri TLOU adalah game multiplayer dari Naughty Dog dengan menggunakan universe The Last Of Us. Namun, Naughty Dog sendiri sudah menjabarkan bahwa mereka masih memerlukan waktu untuk mewujudkan game multiplayer tersebut.Naughty Dog memang mengatakan bahwa mereka berambisi untuk memberikan alur cerita terbaik, dan mereka sangat ingin alur cerita yang dibawakan melebihi alur cerita dari Part 1 dan 2. Oleh karena itu, TLOU Part 3 sangat diharapkan memberikan alur cerita yang lebih baru dan pastinya fresh.