Meluncur 2024, Little Nightmares III Bawa Low dan Alone

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Menjadi salah satu seri game yang cukup memberikan banyak kesan, Bandai Namco mengumumkan bahwa para pemain akan segera mendapatkan trilogi dari Little Nightmares. Game besutan Supermassive Games ini akan memberikan pengalaman dan alur cerita terbaru yang akan bisa dirasakan oleh para pemain dan penggemar.Bandai mengumumkan bahwa ini menjadi kali pertama dalam game Little Nightmares untuk bermain bersama dengan teman melalui Online Co-op. Jadi, ini menjadi salah satu fitur yang dianggap sangat istimewa, karena para pemain bisa merasakan ketegangan bersama dengan teman.Little Nightmares III ini memang dirancang khusus untuk bermain bersama dengan teman, tetapi bagi para pemain yang ingin bermain sendiri juga dimungkinkan. Karena karakter kedua akan digerakan oleh AI, dan sudah dipastikan AI yang digunakan juga akan membantu para pemain dalam mencari jalan dan memecahkan teka-teki yang ada.Dua karakter yang akan menghiasi alur cerita dari Little Nightmares III ini adalah Low dan Alone. Kedua karakter tersebut akan melakukan petualangan dan akan diganggu dengan kehadiran berbagai rintangan. Perlu diketahui, kedua karakter tersebut juga akan dibekali dengan senjata ikonik mereka, yakni Bow dan Wrench.Kemudian, game ini akan menghadirkan enam episode yang akan memberikan banyak rintangan kepada para pemain. Bandai dan Supermassive Games percaya bahwa Little Nightmares III akan menjadi game yang memberikan banyak pengalaman baru kepada para pemain.Untuk tanggal rilis, Bandai belum menginformasikan hal tersebut, hanya saja pada 2024 mendatang para pemain sudah akan mendapatkan trilogi dari Little Nightmares. Bagi para pemain yang ingin memainkan game ini maka bisa menggunakan platform Playstation 5, Xbox Series X/S, dan PC, serta Nintendo Switch.