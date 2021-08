Escape from Naraka, Game Buatan Indonesia Tembus Steam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Satu lagi game buatan Indonesia berhasil menembus pasar internasional lewat platform Steam. Game yang bernama Escape From Naraka digarap oleh studio game lokal bernama Xelo Games dan dirilis oleh publisher Headup.Game ini mengusung tema horor yang mengadopsi mitologi budaya Bali yang dikemas bukan dengan genre survival horror seperti game lokal sebelumnya. Di game Escape From Naraka justru menyajikan gameplay first-person action platformer.Di video yang ada di halaman Steam diperliahatkan bahwa gamer Escape From Naraka tidak cuman menyerang musuh dengan gaya kamera first person tapi juga menghindari beragam rintangan dengan melompat yang menjadi ciri khas game platformer.Sayangnya, di halaman Steam game ini belum memberikan deskripsi lengkap mengenai narasi atau layar belakang ceritanya. Mereka menyebutkan bahwa Escape From Naraka menceritakan usaha sepasang kekasih untuk bersatu kembali setelah salah satunya diculik oleh iblis bernama Ratu Leyak Rangda.Di video gameplat terlihat game Escape From Naraka menyajikan tempo permainan platformer yang cukup cepat. Jadi Anda bisa membayangkan rasanya bermain Temple Run atau Crash Bandicoot dengan sudut pandang kamera first person.Di sini pemain akan memiliki sebuah kemampuan sebagai senjata melawan musuh sejenis mini boss serta kemampuan melompat serta melesat dengan cepat dari satu titik ke titik lain. Di sini juga disajikan teka-teki yang dipecahkan untuk menemukan jalan di arena permainan.Tidak cuma konsep animasi yang sangat detil dengan mengadopsi mitologi budaya Bali tapi juga kualitas grafisnya di buat sangat menari. Game Escape From Naraka termasuk dalam fatra game yang mendapatkan dukungan fitur ray-tracing RTX Nvidia.Escape From Naraka sudah tersedia di Steam dengan nilai ulasan positif dan dibanderol dengan harga normal Rp45.000. Game ini hanya membutuhkan kapasitas RAM minimal 8GB dengan ukuran storage 11GB pada spesifikasi rendah.(MMI)