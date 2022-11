Epic Games Store Bagikan Game Gratis Shadow Tactics

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow

(MMI)

Jakarta: Epic Games Store masih terus membagikan game gratis per dua minggu, meskipun sebagian besar adalah game lawas tapi game yang diberikan cukup menarik, misalnya Shadow Tactics.Game berjudul Shadow Tactics: Blades of the Shogun tersedia gratis di Epic Games Store hingga tanggal 17 November 2022. Game ini dirilis pada tahun 2016 oleh Daedalic Entertainment dengan mengusung genre real-time tactics.Genre tersebut yang membuat game ini menarik dengan grafis yang sederhana. Di sini ditawarkan gameplay yang sangat mirip dengan game Commandos dan Desperados tapi dengan latar belakang berbeda.Sesuai namanya, Shadow Tactics: Blades of the Shogun mengambil latar feodal Jepang pada era Kekaisaran Edo. Di sini pemain akan merekrut lima karakter dengan kemampuan (skill) dan traits unik dan bekerja sebagai satu tim.Tim ini terdiri dari seorang ninja, geisha yang ahli dalam penyamaran, ahli racun dan perangkap, samurai sang ahli pedang, dan ahli senjata apa. Setiap karakter memiliki skill yang kuat dan kelemahan untuk setiap jenis musuh.Di sini pemain akan diberikan pilihan dalam menghabisi musuh di sebuah area namun saat pemain bisa menyelesaikan secara senyap (stealth) maka permainan semakin mudah diselesaikan.Di sini ada beragam tingkat kesulitan, saat musuh berhasil mendeteksi karakter pemain maka bala bantuan akan datang dan misi semakin sulit diselesaikan. Di area juga terdapat karakter yang tidak bisa dihabisi tapi akan memberitahu musuh atau penjaga saat karakter pemain ketahuan.Shadow Tactics: Blades of the Shogun tidak hanya menyediakan misi untuk menghabisi target. Di sini ada beragam jenis misi dengan arena yang unik, mulai dari sabotase hingga mengambil objek tertentu tanpa diketahui musuh.Shadow Tactics: Blades of the Shogun sebagai game yang dirilis tahun 2016 memiliki spesifikasi yang sangat ringan. Apabila penawaran game gratis dari Epic Games Store selesai, game ini akan kembali dijual dengan harga Rp274.000.