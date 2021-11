Ubisoft Umumkan Just Dance 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ubisoft mengumumkan bahwa Just Dance 2022 kini tersedia di sistem Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, serta Xbox Series X dan S. Instalasi terbaru game populer ini didukung oleh 40 lagu baru.Selain itu, game ini juga menyediakan akses ke lebih dari 700 lagi dengan masa percobaan selama satu bulan untuk Just Dance Unlimited, layanan streaming tari on-demand, yang telah termasuk tiap salinan lagu.Tidak hanya menawarkan pemain lebih banyak cara untuk menari, Just Dance 2022 juga kembali menghadirkan mode game World Dance Floor dan Just Dance klasik, termasuk mode Kids, mode Sweet dan mode Co-op.Dengan Just Dance 2022, Ubisoft mengklaim pemain akan dapat menikmati semesta lebih mendalam dan berbagai hasil kolaborasi, termasuk kolaborasi eksklusif dengan bintang TikTok fenomenal Todrick Hall, serta penari berbakat dari 1M studi dan K/DA, Ayo dan Teo.Mulai tanggal 12 November mendatang, Camilla Cabello akan memulai tantangan TikTok hasil kolaborasi dengan Just Dance 2022, dengan lagu Don’t Go Yet. Pada tantangan ini, pemain akan dapat berdansa bersama Cabello dengan koreografi lagu tersebut dan menyematkan tagar JustDanceItOut.Just Dance juga akan menawarkan Digital Deluxe Edition dan Ultimate Digital Edition di seluruh platform. Digital Deluxe Edition termasuk game standar dan akses Just Dance Unlimited selama empat bulan.Sedangkan Ultimate Digital Edition termasuk game standar dan akses Just Dance Unlimited selama 13 bulan, tersedia mulai tanggal 16 November 2021. Game Just Dance 2022 tersedia platform, didukung Just Dance Controller App.Aplikasi ini menjadikan game lebih mudah diakses dengan teknologi phone-scoring, yang memungkinkan hingga enam pemain berdansa tanpa aksesori tambahan, dan tersedia secara gratis pada perangkat iOS dan Android.