Tower of Fantasy Siapkan Update 2.1 Rilis 22 November 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Berhasil menyita perhatian gamer di Indonesia pada bulan Agustus lalu, Tower of Fantasy karya Level Infinite dan Hotta Studio siap merilis update terbaru yang bakal hadir di tanggal 22 November 2022.Update versi 2.1 akan hadir dengan mengusung judul “Confounding Labyrinth” dengan membawa konten baru berukuran besar, misalnya peta baru Confounding Abyss yang juga dilengkapi tantangan termasuk bos menakutkan dan Lin si Simulacrum baru yang kuat.Ketika pemain masuk ke Confounding Abyss di bawah Mirroria, mereka akan menjelajahi reruntuhan Third City, yang penuh dengan beragam medan dan rintangan tanpa akhir. Saat pemain melakukan penjelajahan lebih dalam, mereka akan menghadapi makhluk hidup berbahaya yang bersembunyi di area tersebut.Musuh yang baru dan kuat ini telah bermutasi akibat efek Confounding Abyss dan akan menjadi tantangan yang benar-benar baru. Seperti biasa, akan ada exploration reward eksklusif yang menunggu pemain yang bertahan di Tower of Fantasy.Di kanal media sosial resmi Tower of Fantasy juga sudah dirilis video trailer dari update versi 2.1 “Confounding Labyrinth” serta karakter Simulacrum Lin. Di sini bisa dilihat lebih jelas gambaran sekilas dari dunia bawah tanah tersebut.Lin dikisahkan sebagai satu-satunya putri pendiri Mirroria dan dibesarkan untuk menjadi penggantinya. Meski belum ditunjuk secara resmi, rakyat Mirroria sudah menerima Lin sebagai pemimpin.Berkat latihan tempur yang berat sejak usianya masih sangat kecil, Lin memancarkan aura kekuatan dan lebih memilih bertarung di garis depan dan pulang dengan kemenangan. Kunci utama dari kekuatan Lin yang dahsyat adalah kemampuan perubahannya.Di Tower of Fantasy, setiap Simulacrum dilengkapi dengan satu elemen. Pembagian elemen ini menentukan strategi pemain. Dengan kemampuannya untuk menggunakan semua elemen, dia bisa dijadikan oleh pemain sebagai senjata konstruksi untuk genre elemen apa pun.Update versi 2.1 Tower of Fantasy juga menghadirkan mode gameplay baru berupa battle royale yang bisa diikuti 48 pemain serta fitur lain yang menambahkan keseruan petualangan di dalam area Abyss.