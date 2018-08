Akhir Tahun, Niantic Bawa PVP Mode ke Pokemon Go?

Pokemon Go, game mobile dengan teknologi Augmented Reality yang sangat populer pada 2016, akan mendapatkan salah satu fitur yang paling ditunggu.Seperti yang disebutkan oleh situs Polandia, Gram, Head of Marketing untuk kawasan Eropa, Timur Tengah dan Afrika, Anne Beuttenmüller menjawab beberapa pertanyaan dalam sesi tanya-jawab terkait rencana Niantic di masa depan.Selain menambahkan mode player-vs-player atau PVP pada akhir tahun 2018, Beuttenmüller berkata bahwa pemain juga akan bisa memisahkan daftar teman mereka dan menambahkan catatan.Dia berkata, Niantic juga akan menambahkan Pokemon baru ke dalam game. Sayangnya, dia enggan untuk menyebutkan kapan Pokemon baru itu akan muncul, lapor CNET.Pada bulan Juni lalu, Ninatic mengonfirmasi bahwa para pemain akan bisa saling bertukar Pokemon pada akhir musim panas tahun ini.Menampilkan Pokemon di sekitar pengguna melalui kamera ponsel, Pokemon Go menjadi salah satu game mobile dan fenomena budaya terbesar pada 2016.Game itu memecahkan berbagai rekor tidak lama setelah ia diluncurkan, termasuk rekor pendapatan dan pengunduh terbanyak dalam bulan pertama ia diluncurkan.Satu tahun setelah dirilis, Pokemon Go masih memiliki 60 juta pemain aktif bulanan. Niantic menolak merespons terkait hal ini.(MMI)