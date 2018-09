Spesifikasi Untuk Mainkan Shadow of The Tomb Raider

Game kelas AAA andalan Square Enix yang merupakan trilogi Lara Croft versi reboot yaitu Shadow of The Tomb Raider akan segera dirilis pada 14 September nanti mulai mencuri perhatian.Bukan hanya karena game tersebut termasuk game kelas AAA, tapi dalam peluncuran kartu grafis terbaru NVIDIA, diumumkan bahwa game tersebut termasuk dalam game gelombang pertama yang mendukung teknologi ray tracing dari NVIDIA GeForce RTX 2080 dan 2080 Ti.Dikutip dari ComicBook, Square Enix merilis terlebih dahulu spesifikasi untuk PC dan laptop gaming Anda untuk memainkan Shadow of The Tomb Raider via Steam.Disebutkan bahwa game ini akan membutuhkan kapasitas memori sebanyak 40GB dan sistem operasi Windows 7 atau 10 berbasis 64-bit. Pada spesifikasi minimum, game ini masih bisa berjalan di prosesor Intel Core i3-3220 maupun prosesor AMD yang sekelas dengannya.Namun, sangat dianjurkan agar gamer telah menggunakan prosesor Intel Core i7-4770K atau setidaknya prosesor AMD Ryzen 5 1600 alias Ryzen generasi pertama. Game ini juga meminta minimal Anda memiliki kapasitas RAM 8GB, dan dianjurkan 16GB .Di sisi kartu grafis, untuk performa optimal dianjurkan bahwa gamer menggunakan kartu grafis NVIDIA GeForce GTX 1060 dengan VRAM 6BGB atau alternatifnya bisa menggunakan AMD RAdeon RX 480 VRAM 8GB.Rencananya game ini akan diriliis bersamaan di platform Xbox One dan PS4 di tanggal 14 September, kemarin beredar informasi bahwa Xbox menyiapkan konsol Xbox One eklsusif dalam jumlah terbatas dengan ornamen pahatan ala peradaban bangsa Maya.Seperti di trailer perdananya, Shadow of The Tomb Raider akan menyajikan petualangan Lara Croft di pedalaman hutan kawasan Amerika Tengah persis di peradaban suku Maya yang kemudian diterpa bencana akibat Lara menghentikan ritual yang berlangsung.(MMI)