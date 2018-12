Belum Rilis, Sekiro: Shadows Die Twice Favorit di Steam

Fitur Wishlist di layanan Steam memudahkan gamer mendapatkan kabar cepat saat ada potongan harga untuk game favoritnya.Dikutip dari PC GAMER, baru ini dalam halaman Top Wishlist Steam tampil daftar game yang difavoritkan, atau paling sering masuk dalam daftar Wishlist.Jajaran teratas halaman Top Wishlist diisi oleh game-game baru yang akan dirilis di 2019. Posisi paling atas diisi oleh game baru akan dirilis pada bulan Maret tahun depan yaitu Sekiro: Shadows Die Twice garapan Activision dan FromSoftware, yang tidak lain adalah pembuat franchise game Dark Souls dan dibanderol Rp729 ribu.Medcom.id yang sempat menjajal demo Sekiro: Shadows Die Twice di acara yang digelar Sony PlayStation beberapa waktu lalu game ini menjanjikan gameplay seperti Bloodborne dengan keseruan Dark Souls.Di posisi kedua ada Resident Evil 2 yang merupakan versi Remake dari versi awal di tahun 1998. Pemain akan fokus ke petualangan Leon Kennedy sang polisi dan Claire Redfiled seorang pelajar dari Racoon City yang sudah porak poranda akibat zombie.Game ini juga baru akan dirilis di Januari 2019 dan dibanderol Rp499.999. Diposisi ketiga ada game Metro: Exodus yang dibanderol Rp680.000 dan akan dirilis pada 15 Februari 2018.Kemudian di posisi keempat ada game Devil May Cry 5 yang dibanderol Rp499.000 dan kabar terakhir akan dirilis pada Maret tahun depan.Pada posisi kelima ada game berbasis RTS (real time strategy) dari franchise Total War yaitu Total War: Three Kingdoms yang bakal dirilis juga di bulan Maret 2019 dengan banderol harga Rp425.999.(MMI)