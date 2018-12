Ubisoft Siapkan Kelanjutan Far Cry 5

Far Cry 5 mungkin sudah berlalu. Medcom.id yang pernah mengulasnya juga tahu game tersebut berakhir sedikit menggantung.Baru ini Ubisoft mengunggah sebuah video teaser yang seakan menampilkan kelanjutan game tersebut. Di akun YouTube Ubisoft, mereka memberikan judul video tersebut " Far Cry-Game Award 2018 Teaser Trailer".Dari judulnya kita bisa menduga bahwa video ini akan mengungkap sebuah proyek dari Ubisoft terkait Far Cry 5 yang akan diumumkan pada Game Awards 2018 tanggal 6 Desember 2018.Dugaan terkait Far Cry 5 sendiri karena latar dalam video tersebut memperlihatkan ladang perkebunan khas Amerika Serikat yang sesuai dengan deskripsi Hope County di dalam game Far Cry 5.Menjelang akhir video diperlihatkan sosok yang kemudian mengambil sebuah bilah gir dari peralatan perkebunan dan dipasangkan ke sebuah senjata menyerupai crossbow. Sejauh ini pihak Ubisoft masih menyimpan rapat komentar terkait video tersebut.Far Cry 5 sendiri sudah mendapatkan tiga DLC, yang menjadi side story dari game tersebut. Dari deskripsi video ini, kemngkinan akan meneruskan akhir cerita utama Far Cry 5, yang masih menyisakan satu tokoh antagonis yaitu Joseph Seed, pemimpin aliran sesat Project at Eden's Gate.(MMI)