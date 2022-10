EA Bagikan Bocoran The Sims 5 “Project Rene”

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Electronic Arts bersama studio Maxis baru saja menggelar Behind the Sims Summit, acara yang berlangsung livestream dan membagikan informasi terkait franchise game The Sims terbaru.Electronic Arts (EA) mengakui bahwa mereka sedang mengerjakan game The Sims 5 yang diberi nama Project Rene. Sayangnya mereka tidak menyebutkan tanggal rilis game ini sehingga sepertinya masih akan hadir beberapa tahun lagi atau paling cepat di tahun depan.Melihat video dan penjelasan dari pihak EA dan Maxis, The Sims 5 akan berfokus ke fitur teknis, misalnya mengatur posisi bantal (cushion) pada sofa dan lainnya yang lebih detail. Pemain juga bisa memilih corak pada bantal dan furniture.Jadi konsep desain rumah di dalam game The Sims 5 akan semakin kompleks tapi detail. Hal ini memberikan kebebasan berkreasi bagi pemainnya untuk menciptakan rumah di dalam game.Tidak hanya itu, karakter The Sims 5 diperlihatkan akan berinteraksi langsung dalam prosesnya. Jadi mereka akan diperlihatkan mengakses layanan via telepon dan katalog di komputer. Mereka juga akan bergerak menata furniture di dalam rumah.The Sims 5 disebut juga akan menerapkan hal yang sama dalam proses membangun rumah. Mereka bahkan menyebutkan akan ada fitur multiplayer jadi pemain The Sims 5 bisa ikut membantu membangun dan menghias rumah.EA menyatakan bahwa game The Sims 5 akan hadir di PC sekaligus mobile. Namun kabarnya hal ini diprotes oleh para gamer. Game akan dibuat bisa dimainkan di smartphone yang justru menurunkan kualitas grafis hingga fitur yang seharusnya sangat banyak.Rencana kehadiran The Sims 5 tampaknya masih sangat lama, EA dan Maxis sekali lagi menyatakan game ini masih dalam tahap awal pembuatan. Game The Sims 4 akan tersedia gratis mulai bulan ini dan masih akan menerima ekspansi tahun depan.