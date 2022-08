1 September, Epic Games Store Bagikan Shadow of the Tomb Raider Gratis

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemburu game gratis orisinal harus kembali memantau layanan Epic Games Store sebab mereka akan kembali membagikan game gratis kategori AAA, meskipun masih tetap bukan game baru.Sesuai informasi di situs Epic Games Store. Mereka akan membagikan dua game gratis di tanggal 1 September, salah satunya adalah Shadow of the Tomb Raider versi Definitive Edition. Game ini merupakan salah satu game AAA yang mendapatkan ulasan positif banyak pihak.Shadow of the Tomb Raider versi Definitive Edition sendiri dirilis pada tahun 2018. Di sini disediakan paket lengkap tujuh DLC dengan senjata, outfit, dan skill yang bisa langsung digunakan.Game ini sendiri merupakan seri ketiga sekaligus terakhir dari trilogi yang digarap oleh studio Crystal Dynamics. Kisah di dalam game juga merupakan versi reboot dari game Tomb Raider yang lebih lawas.Di trilogi tersebut dikisahkan karakter utama Lara Croft yang masih muda dan belum menyandang titel Tomb Raider. Di seri terakhir ini akhirnya takdir Lara Croft ditentukan.Pada seri Shadow of the Tomb Raider melanjutkan petualangan Lara Croft di seri Rise of the Tomb Raider di tahun 2015. Di belantara hutan Peruvia, Lara berusaha mencegah terjadinya kiamat dunia menurut kepercayaan peradaban bangsa Maya.Epic Games Store akan menawarkan Shadow of the Tomb Raider sebagai game gratis mulai tanggal 1 September hingga 6 September 2022. Saat ini game tersebut sudah tersedia dengan harga Rp525.800 dan diskon 67 persen menjadi Rp173.514.Di sisi spesifikasi PC, game ini membutuhkan prosesor paling rendah yaitu Intel Core i7 Generasi ke-4 atau AMD Ryzen 5 1600 dengan RAM 16GB dan kartu grafis Nvidia GTX 1060 atau AMD Radeon RX480.Game Shadow of the Tomb Raider versi Definitive Edition membutuhkan ruang memori sebesar 40GB. Spesifikasi adalah untuk kategori yang direkomendasikan, bukan terendah.