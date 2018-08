Game Baru Kreator Until Dawn Angkat Legenda Indonesia

Developer game horor Until Dawn, Supermassive Games menyiapkan game terbaru dengan genre yang sama dengan dukungan Bandai Namco. Ini mereka umumkan di ajang Gamescom 2018.Mereka mengumumkan akan merilis game berjudul Dark Pictures Anthology yang diklaim menyajikan gameplay berbeda dari Until Dawn tapi masih tetap menyajikan game horor menakutkan.Sesuai embel "anthology" maka game ini tidak hanya akan berfokus ke satu cerita horor, tetapi akan hadir dalam beragam seri. Untuk seri pertama yang berjudul Man of Medan sudah dirilis video trailer di ajang Gamescom 2018.Seri pertama yang berjudul Man of Medan tampaknya memang diangkat dari legenda yang berkaitan dengan nama Medan asal Indonesia. Di awal video trailer diceritakan beberapa orang yang melakukan perjalanan ke tengah laut untuk menyelam.Kemudian, salah satu dari mereka diketahui membawa benda yang berasal dari sebuah kapal karam, sehingga terjadi perdebatan bahwa tindakan itu dianggap membawa hal buruk.Di tengah lautan, kapal kecil mereka ternyata didekati oleh sebuah kapal yang sebetulnya kapal hantu. Mengacu ke judulnya Man of Medan, diduga kuat mengangkat legenda kapal hantu SS Ourang Medan.SS Ourang Medan sendiri adalah sebuah kapal dagang di asal Hindia Belanda di era kolonial. Menurut beberapa penulis, kapal ini tenggelam di sekitar Selat Malaka. seluruh awak kapalnya tewas tanpa luka, tapi dengan ekspresi seperti ketakutan. SS Ourang Medan menjadi salah satu legenda kapal karam yang cukup populer.Dark Picture Anthology: Man of Medan sendiri dijadwalkan rilis tahun depan untuk PC dan konsol, kecuali Nintendo Switch.(MMI)