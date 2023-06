EA Games Ganti Nama Jadi EA Entertainment, Berpisah dengan EA Sports

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(MMI)

Jakarta: Siapa yang tidak mengenal tagline “EA Sports, It’s in the Game”? Ini menjadi sebuah tagline yang cukup legendaris bagi mereka yang menggemari game olahraga.Salah satu game yang menggunakan EA Sports adalah FIFA yang nantinya akan berubah atau reboot menjadi EA Sports FC, dan belakangan ini F1 juga diambil alih oleh EA Sports. Namun, para penggemar diinformasikan bahwa EA Sports dan EA Games resmi berpisah.Dilansir dari IGN, EA Games akan mengganti nama mereka menjadi EA Entertainment. Hal ini dilakukan agar mereka bisa menggaet lebih banyak game dari biasanya, sehingga ini menjadi upaya EA untuk memperluas cakupan game mereka.“Kami ingin membangun masa depan hiburan interaktif di atas pondasi dari franchise yang dinilai cukup legendaris. Kemudian, kami ingin bisa memberikan pengalaman baru yang jauh lebih inovatif dan pastinya hal ini mewakili peluang besar kami untuk terus berkembangan di industri,” jelas Andrew Wilson, CEO Electronic Arts.Selain perubahan nama, EA juga merombak jajaran manajemen. Laura Miele yang sebelumnya merupakan COO kini dipercaya menjadi President of Entertainment, Technology, and Central Development di EA Entertainment. Ini menjadi tindakan yang besar bagi EA untuk bisa mewujudkan visi baru mereka.Pada awal bulan ini, mereka mengumumkan bahwa Star Wars: The Old Republic akan dikembangkan oleh tim pengembang dari pihak ketiga, dan EA akan menjadi publisher. EA Entertainment percaya bahwa ini menjadi langkah yang besar untuk bisa mendukung perombakan yang memang sedang dialami oleh EA.Kemudian, EA Sports sendiri ingin kembali melanjutkan fokus mereka untuk seri F1 yang belum lama ini rilis. Mereka juga akan berfokus pada PGA Tour dan mengembangkan game baseball.Tidak hanya itu, EA Sports juga akan terus mengembangkan EA Sports FC yang menjadi simbol dari EA Sports yang resmi berpisah dari FIFA. Mereka juga mempersiapkan seri NHL, dan game baru mereka yang melibatkan dunia kuliah untuk american football.Untuk EA Entertainment, mereka akan kembali bekerjasama dengan Respawn, DICE, Ripple Effect, Ridgeline Games (Battlefield), Full Circle (Skate), Motive Studio (Iron Man), dan beberapa mitra pengembang mereka. Selain itu, mereka juga akan mengembangkan beberapa game mobil seperti Star Wars: Galaxy of Heroes dan Lord of the Rings: Heroes of Middle Earth.Bisa disimpulkan bahwa ini menjadi salah satu gebrakan yang besar untuk EA sendiri. Sangat terlihat bahwa EA ingin memperluas jangkauan mereka dengan memisahkan antara EA Games dan EA Sports, yang memberikan hasil bahwa EA Games berganti nama menjadi EA Entertainment.